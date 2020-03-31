شهامة وقت الحظر.. الشرطة في خدمة الشعب

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

نقطة ارتكاز أمني

الاستجابة الفورية للمواقف الطارئة لا سيما الإنسانية وتقديم المعاونة تعد أحد محاور استراتجية وزارة الداخلية خاصة أثناء تطبيق قرار حظر التجوال، إذ تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، وجود سيارة مُعطلة بشارع العروبة بدائرة القسم فى وقت الحظر تستقلها أسرة، وطلبوا مساعدتهم لنقل نجلهم يظهر عليه علامات الإعياء الشديد نتيجة ابتلاعه كمية من الكلور عن طريق الخطأ، وعلى الفور قامت خدمات التأمين بتوفير سيارة شرطة لنقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة للطفل.

كما تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة النزهة وجود (أحد الأشخاص وابنته "14 سنة" في وقت الحظر، وطلب المساعدة للوصول إلى المستشفى لإصابتها بضيق فى التنفس، وتم توفير سيارة شرطة واصطحابهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الإسعافات اللازمة للطفلة وتم إعادتهما لمنزلهما بعد تحسن حالتها. وخلال فترة الحظر