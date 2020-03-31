جريمة

الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لـ«كلنا واحد- 12»

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لانطلاق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد"، غدا الأربعاء، بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.
وتهدف المرحلة الثانية عشرة من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بـ18 سلسلة تضم 776 فرعا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة على أن تكون
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تطارد حائزي السلاح ومروجي الكيف

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما ضمت (41 بندقية - 12 طبنجة - 111 فرد خرطوش محلي - 155 طلقة - 15 خزينة متنوعة) وضبط 185 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
إطلاق-نار

4 طلقات ومصاب.. حل لغز إطلاق نار على مندوب مبيعات

كعادته كل يوم، وصل مندوب المبيعات محل عمله بإحدى شركات توزير السجائر، استلم كمية من البضائع المخصصة له، وقاد سيارة نقل تابعة للشركة محملة بالبضائع في طريقه لمقابلة صاحب محل بقالة يتعامل معه منذ فترة قصيرة لتوريد السجائر له، لكنه لم يدر بأم يقد تؤول إليه الأمور، وأنه قد يفقد حياته لكن العناية الإلهية أنقذته من الموت المحقق، بعدما باغته صاحب المحل بطلقات نارية واستولى من السيارة قيداه على مبلغ مالي ولاذ بالفرار ظنا منه أن فعلته لن تنكشف، لكن رجال البحث الجنائي ألقوا القبض عليه في غضون ساعات.
سرقة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 42 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية

استمرارا لتطبيق العقوبات المقررة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، حيث تم تحرير محاضر لنحو 42 شخصًا خالفوا القرار بغرب محافظة الإسكندرية، فيما أصدر المستشار مصطفى حلمي، وكيل النائب العام، رئيس نيابة الدخيلة، قرارا بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، على ذمة القضايا، وذلك مع عرضهم وإحالتهم للمحاكمة بكفالات تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة مخالفة قرار حظر التجول اليومي، الذى أقرته الدولة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.
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كلنا-واحد (1)

تخفيض 30 %.. هدية الداخلية للمواطنين في «كلنا واحد»

بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تنطلق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 18 سلسلة تجارية بـ776 فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
محافظ سوهاج يقود حملة تموينية -8

ضبط 55 طن مواد غذائية مخزنة بقصد رفع الأسعار

تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع مديريات التموينة بالقاهرة والجيزة، من مداهمة عدة مخازن ومطاعم تجارية، وضبط 55 طن سلغ غذائية، محجوبة في مخازن بقصد الاحتكار ورفع أسعار تلك السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة منها، ففي الجيزة داهمت القوات مخزن بمنطقة الوراق، عُثر بداخله على 30 طنا و860 كيلوجرام سلع غذائية محجوبة عن التداول، وفي الهرم تمت مداهمة مطعم بداخله طن و500 كيلوجرام لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات الفاسدة وإحالتها للطب البيطري للتخلص منها بطريقة آمنة.
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منافذ «أمان» ومباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد"؛ للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.
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انطلاق المرحلة الـ12 من «كلنا واحدة» أبريل المقبل

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل القادم؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.
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