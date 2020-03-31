وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

جرارات

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.

ووضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدًا لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل. وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره فى إنهاء الصفقة وإنقاذ هذه الصفقة المهمة، مهنئًا الشعب المصري، موضحًا أن عدد الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 30 جرارًا، وهي أول

ووضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدًا لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.



وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره فى إنهاء الصفقة وإنقاذ هذه الصفقة المهمة، مهنئًا الشعب المصري، موضحًا أن عدد الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 30 جرارًا، وهي أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 2009.



وأشار الوزير إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة، وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتًا إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيًّا على الخدمة المقدمة.



وأوضح الوزير إلى أن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرارًا، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني بلغ 602 مليون دولار، مضيفًا أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارًا جديدًا تم توريد منهم 30 جرارات كدفعة أولى.



وأكد أن سوف توالي توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، مضيفا أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد تم الانتهاء من 6 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.



