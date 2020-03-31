أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بـ1.8 مليون جنيه

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م

منفذ جمركي

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (أمتعة شخصية – قطع غيار ماكينات صناعة النسيج- مستلزمات طبية).

وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا مليونًا ومائة وثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسين جنيهًا، في الوقت الذي أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). وتمكنت القوات تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع



وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا مليونًا ومائة وثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسين جنيهًا، في الوقت الذي أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).



وتمكنت القوات تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم من تنفيذ 81 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتحرير 121 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط عدد من القضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



