جريمة

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بـ1.8 مليون جنيه

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م
منفذ جمركي
منفذ جمركي
حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (أمتعة شخصية – قطع غيار ماكينات صناعة النسيج- مستلزمات طبية).
وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا مليونًا ومائة وثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسين جنيهًا، في الوقت الذي أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). وتمكنت القوات تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تطارد حائزي السلاح ومروجي الكيف

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما ضمت (41 بندقية - 12 طبنجة - 111 فرد خرطوش محلي - 155 طلقة - 15 خزينة متنوعة) وضبط 185 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
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4 طلقات ومصاب.. حل لغز إطلاق نار على مندوب مبيعات

كعادته كل يوم، وصل مندوب المبيعات محل عمله بإحدى شركات توزير السجائر، استلم كمية من البضائع المخصصة له، وقاد سيارة نقل تابعة للشركة محملة بالبضائع في طريقه لمقابلة صاحب محل بقالة يتعامل معه منذ فترة قصيرة لتوريد السجائر له، لكنه لم يدر بأم يقد تؤول إليه الأمور، وأنه قد يفقد حياته لكن العناية الإلهية أنقذته من الموت المحقق، بعدما باغته صاحب المحل بطلقات نارية واستولى من السيارة قيداه على مبلغ مالي ولاذ بالفرار ظنا منه أن فعلته لن تنكشف، لكن رجال البحث الجنائي ألقوا القبض عليه في غضون ساعات.
سرقة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 42 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية

استمرارا لتطبيق العقوبات المقررة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، حيث تم تحرير محاضر لنحو 42 شخصًا خالفوا القرار بغرب محافظة الإسكندرية، فيما أصدر المستشار مصطفى حلمي، وكيل النائب العام، رئيس نيابة الدخيلة، قرارا بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، على ذمة القضايا، وذلك مع عرضهم وإحالتهم للمحاكمة بكفالات تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة مخالفة قرار حظر التجول اليومي، الذى أقرته الدولة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.
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جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط 4 قضايا تهريب وينفذ 107 أحكام

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية»، إذ بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 268 ألفا و545 جنيها.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

«رادارت المرور» تلتقط 282 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1995 مخالفة مرورية متنوعة.
جمارك- سفاجا (2)

رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
انقلاب- سيارة- نقل

انقلاب فنطاس «مولاس» على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة بسوهاج، انقلاب سيارة نقل "فنطاس" محملة بـ55 طن مولاس، كانت في طريقها من مصنع السكر بدشنا قنا، باتجاه مصنع آخر بمدينة بأبو قرقاص بالمنيا، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وعلى الفور تدخل رجال الإدارة العامة للمرور، باستخدام أوناش لرفع السيارة من عرض الطريق، وتيسير حركة المرور لمنع التكدس، وتبين من الفحص الأولي انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة وانسكاب حمولتها على جانب الطريق.
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