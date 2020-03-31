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إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

تحرير:أحمد جاد ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م
النواب
النواب
طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الكثير من العمالة غير المنتظمة سجلت بياناتها عبر المواقع التي خصصتها وزارة القوى العاملة، ولا تزال تنتظر صرف هذه الأموال، مضيفًا أن الكثير من العمال يخاطبون النواب من أجل صرف هذه المعونة، وتأخرها يفقدها أهميتها وهو حماية العمالة غير المنتظمة من الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة. وشدد "وكيل
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وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
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السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
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حماية عمال النظافة من كورونا في طلب إحاطة بالبرلمان

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية، لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة والصرف الصحي في الشوارع من فيروس كورونا. وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الثلاثاء، أن الجميع يعيش كابوس غير مسبوق، يشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية، والدول في سباق مع الزمن من أجل إتخاذ جميع ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير إحترازية للحفاظ على مواطنيها أمام هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، فلا فرق أمامه بين رئيس أو وزير أو غفير أو عامل نظافة.
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«صناعة البرلمان» تحذر من انتشار مستلزمات طبية «مغشوشة»

توجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصناعة والصحة، تحذر فيه من مخاطر انتشار مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات في الأسواق. وقالت النائبة، إن أزمة فيروس كورونا المنتشر عالميا، كشفت عن الوجه القبيح للصوص الأزمات، حيث غابت ضمائر البعض، ساعين خلف الأرباح، ولو على حساب أرواح الضحايا، ومن هنا ظهرت مستلزمات طبية مغشوشة.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

حماية عمال النظافة من كورونا في طلب إحاطة بالبرلمان

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية، لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة والصرف الصحي في الشوارع من فيروس كورونا. وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الثلاثاء، أن الجميع يعيش كابوس غير مسبوق، يشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية، والدول في سباق مع الزمن من أجل إتخاذ جميع ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير إحترازية للحفاظ على مواطنيها أمام هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، فلا فرق أمامه بين رئيس أو وزير أو غفير أو عامل نظافة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

تسريح العاملين بالمدارس الخاصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوي تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد الإجراءات التى تم أتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.
مجلس-النواب (3)

إيقاف التحصيل اليدوي لموظفي الكهرباء في بيان بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزراء الإسكان والمرافق والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، في إطار خطة الدولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا تلك الأزمة الصحية العالمية؛ وتماشيا مع برنامج العمل الذي تقدمنا به سابقا والذي من ضمنه تأخير سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد.
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28 ألف عامل سجلوا بياناتهم لمساعدتهم في أزمة كورونا

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قيام 28 ألف من العمالة غير المنتظمة بتسجيل بياناتهم عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة منذ يوم الإثنين الماضي وحتى اليوم، جاء ذلك ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتلبية لمناشدة وزارة القوى العاملة للعمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.
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