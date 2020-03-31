إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

تحرير:أحمد جاد ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م

النواب

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الكثير من العمالة غير المنتظمة سجلت بياناتها عبر المواقع التي خصصتها وزارة القوى العاملة، ولا تزال تنتظر صرف هذه الأموال، مضيفًا أن الكثير من العمال يخاطبون النواب من أجل صرف هذه المعونة، وتأخرها يفقدها أهميتها وهو حماية العمالة غير المنتظمة من الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة. وشدد "وكيل