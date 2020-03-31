3 دقائق مصورة تلخص جهود مباحث التموين في 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت الحملات عن ضبط 2377 قضية متنوعة، أبرزها ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في القليوبية؛ لاتهامه بحجب أكثر من 2 طن سلع متنوعة و4 آلاف عبوة زيت طعام عن التداول؛ لبيعها بأسعار أعلى من المتداولة بالأسواق.
وفي القليوبية أيضًا، نجحت الإدارة في ضبط 12 طن زيت طعام
خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت الحملات عن ضبط 2377 قضية متنوعة، أبرزها ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في القليوبية؛ لاتهامه بحجب أكثر من 2 طن سلع متنوعة و4 آلاف عبوة زيت طعام عن التداول؛ لبيعها بأسعار أعلى من المتداولة بالأسواق.
وفي القليوبية أيضًا، نجحت الإدارة في ضبط 12 طن زيت طعام معبأة داخل تنكات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات و6500 عبوة زيت طعام منتج نهائي، وذلك داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية.
وتمكنت مأمورية من ضبط 1.2 طن مصنعات لحوم فاسدة داخل ثلاجة في العاصمة، وضبط 2.8 طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر غير مرخص.
وشملت جهود مباحث التموين ضبط 3 مصانع لإنتاج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر في الشرقية بمضبوطات بلغت 50 ألف قطعة مستلزمات طبية، وضبط 7 آلاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية في محل بالإسكندرية.