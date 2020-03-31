3 دقائق مصورة تلخص جهود مباحث التموين في 48 ساعة

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م

مباحث التموين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت الحملات عن ضبط 2377 قضية متنوعة، أبرزها ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في القليوبية؛ لاتهامه بحجب أكثر من 2 طن سلع متنوعة و4 آلاف عبوة زيت طعام عن التداول؛ لبيعها بأسعار أعلى من المتداولة بالأسواق. وفي القليوبية أيضًا، نجحت الإدارة في ضبط 12 طن زيت طعام