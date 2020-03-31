إخلاء سبيل 42 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م

حبس

استمرارا لتطبيق العقوبات المقررة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، حيث تم تحرير محاضر لنحو 42 شخصًا خالفوا القرار بغرب محافظة الإسكندرية، فيما أصدر المستشار مصطفى حلمي، وكيل النائب العام، رئيس نيابة الدخيلة، قرارا بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، على ذمة القضايا، وذلك مع عرضهم وإحالتهم للمحاكمة بكفالات تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة مخالفة قرار حظر التجول اليومي، الذى أقرته الدولة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الأولى من فرض حظر التجوال عن ضبط نحو 77 شخصاً خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساءً، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، حيث



كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الأولى من فرض حظر التجوال عن ضبط نحو 77 شخصاً خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساءً، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، حيث تم عرض جميع المضبوطين على نيابتي شرق وغرب والتي قررت كل منها إخلاء سبيل جميع المضبوطين بكفالات تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيه مع إحالتهم للمحاكمة، حيث تم ضبط 51 شخصًا خالفوا توقيت الحظر بحي غرب و20 آخرين بحي شرق و6 بحي المنتزه.



