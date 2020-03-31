10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م

سرقة منازل - تعبيرية

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت إلى أن عاطلين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (أول المنتزه، سيدي جابر،