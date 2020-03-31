الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

تحرير:علي الزيني ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م

ليفربول

أكدت صحيفة ليفربول "إيكو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر عقوباته ضد بعض أندية أوروبا على خلفية المباريات الأخيرة، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وقالت الصحيفة، أنه تم تغريم ليفربول من قبل يويفا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقمية مالية قدرها 3،250 يورو (2838 جنيه إسترليني) بسبب إشعال الألعاب النارية، في ملعب آنفيلد خلال المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من الشهر الجاري.

كما تمت معاقبة أندية إنجليزية أخرى من قبل لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث عوقب توتنهام هوتسبر بغرامة مالية قدرها 20000 يورو بسبب تأخره عن موعد انطلاق مباراته ضد لايبزيج الألماني، في حين تم تغريم مانشستر سيتي 3000 يورو لأن حجم الرعاية على قمصان النادي كانت أكبر من المقاس القانوني. وتم تغريم

كما تمت معاقبة أندية إنجليزية أخرى من قبل لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث عوقب توتنهام هوتسبر بغرامة مالية قدرها 20000 يورو بسبب تأخره عن موعد انطلاق مباراته ضد لايبزيج الألماني، في حين تم تغريم مانشستر سيتي 3000 يورو لأن حجم الرعاية على قمصان النادي كانت أكبر من المقاس القانوني.



وتم تغريم مانشستر يونايتد دفع 12000 يورو لحجب الممرات في ملعب أولد ترافورد عقب فوزه على كلوب بروج إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي، في حين تم توجيه اللوم إلى ولفرهامبتون واندررز بتغريمه 10000 يورو لتأخير انطلاق المباراة في إسبانيول.



وكان الاتحاد الأوروبي قد أجل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس.