رياضة

الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

تحرير:علي الزيني ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م
ليفربول
ليفربول
أكدت صحيفة ليفربول "إيكو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر عقوباته ضد بعض أندية أوروبا على خلفية المباريات الأخيرة، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وقالت الصحيفة، أنه تم تغريم ليفربول من قبل يويفا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقمية مالية قدرها 3،250 يورو (2838 جنيه إسترليني) بسبب إشعال الألعاب النارية، في ملعب آنفيلد خلال المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
كما تمت معاقبة أندية إنجليزية أخرى من قبل لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث عوقب توتنهام هوتسبر بغرامة مالية قدرها 20000 يورو بسبب تأخره عن موعد انطلاق مباراته ضد لايبزيج الألماني، في حين تم تغريم مانشستر سيتي 3000 يورو لأن حجم الرعاية على قمصان النادي كانت أكبر من المقاس القانوني. وتم تغريم
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محمود الخطيب (2)

محمود الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة

يرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يعيش يومًا تاريخيًا، بعد عقده اجتماع مجلس الإدارة، عبر الفيديو، جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقًا على الأحداث الجارية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس. وبدأ الخطيب حديثه، قائلًا: "الأهلي يعيش يومًا تاريخيًا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي، ملتزمون جدًا بإجراءات الوقاية، وقمنا بتمديد إغلاق الفروع، وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل، ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".
جيانى-انفانتينو - رئيس-فيفا‎ (3)

الفيفا يبدأ إتخاذ إجراءات إنقاذ كرة القدم

ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدشين صندوق مساعدات، لدعم الاتحادات الوطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، الناتجة عن تجمد منافسات اللعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.? وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع، بعدما أودى بحياة أكثر من 40 ألف جراء الإصابة به. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" سيدشن الاتحاد الدولي لكرة القدم صندوقًا من احتياطاته النقدية، بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، لمساعدة المتضررين من الأزمة في مجتمع كرة القدم عالميًا، وهي أضخم حزمة مساعدات في تاريخ الرياضة.?
ليونيل ميسي

على رأسهم صلاح.. ميسي يُشيد برباعي ليفربول

تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي،لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن 4 لاعبين من فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء اختياره لمجموعة من اللاعبين، الذين يراهم الأفضل في العالم، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "صلاح كان ممتازًا جدًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوب لعبه". وانتقل ميسي للحديث عن الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، قائلًا: "ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان بالملعب، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم".
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دورى-ابطال-اوروبا

رسمياً.. تأجيل نهائى دورى الأبطال واليوروباليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونشر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي في بيانًا أكد خلاله تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أيضا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإقامة تلك المباريات، وأن هناك ورشة عمل مقامة حاليا تدرس الاختيارات المتاحة لإقامة تلك المباريات في المستقبل، وكان من المقرر إقامة جميع كل المباريات المذكورة في شهر مايو المقبل.
جريزمان‎ (2)

تقارير إسبانية: جريزمان مستمر في صفوف برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، ليس لديه نية لمغادرة البلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة . وأكدت "موندو" في تقرير لها أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط مع برشلونة بعقد حتى موسم 2024، ونوهت الصحيفة خلال تقريها إلى أن المهاجم الفرنسي يطمح بالفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الحالي، وجاء ذلك بعد تقارير إسبانية أكدت على أن برشلونة يبحث التضحية بجيزمان لتعزيز صفوفه في موسم الانتقالات القادمة.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

يويفا يجتمع اليوم لحسم مصير البطولات الأوروبية

من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما لتحديد مصير كرة القدم الأوروبية بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة. وسيجتمع الاتحاد الأوروبي "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين، مع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي يبلغ عددها 55 اتحادًا، عبر الفيديو اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس بالنسبة إلى منافسات كرة القدم، بما فيها بطولة كأس الأمم الأوروبية يورور 2020.
فالنسيا‎

فالنسيا يعلن إصابة 35% من الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن تعرض المزيد من أفراد في فريق الكرة سواء اللاعبون أو الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، بفيروس كورونا المتفشي في إسبانيا خلال الفترة الحالية. ونشر فالنسيا بيانا رسميا عبر موقعه، أكد خلاله إصابة 35% من أعضاء الفريق الأول سواء لاعبين أو أجهزة بفيروس كورونا. وسبق لفالنسيا أن أعلن إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا أمس، الأحد، قبل أن تزداد النسبة بحسب البيان الجديد. وعلل فالنسيا الإصابة بسبب رحلته إلى إيطاليا والتي التقى خلالها مع فريق أتلانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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