رياضة

الفيفا يبدأ إتخاذ إجراءات إنقاذ كرة القدم

تحرير:احمد سعيد ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٢ م
اينافنتيو
اينافنتيو
ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدشين صندوق مساعدات، لدعم الاتحادات الوطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، الناتجة عن تجمد منافسات اللعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.? وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع، بعدما أودى بحياة أكثر من 40 ألف جراء الإصابة به. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" سيدشن الاتحاد الدولي لكرة القدم صندوقًا من احتياطاته النقدية، بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، لمساعدة المتضررين من الأزمة في مجتمع كرة القدم عالميًا، وهي أضخم حزمة مساعدات في تاريخ الرياضة.?
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكونة من 36 عضوًا يمثلون الاتحادات القارية الستة موافقتها على المشروع خلال الساعات المقبلة. وعقب الموافقة المنتظرة على الخطة، ستتم إدارة اموال ذلك الصندوق بشكل مختلف عن صندوق تنمية كرة القدم، والذي يقوم بتوزيع مبلغ 6 ملايين دولار على
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محمود الخطيب (2)

محمود الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة

يرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يعيش يومًا تاريخيًا، بعد عقده اجتماع مجلس الإدارة، عبر الفيديو، جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقًا على الأحداث الجارية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس. وبدأ الخطيب حديثه، قائلًا: "الأهلي يعيش يومًا تاريخيًا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي، ملتزمون جدًا بإجراءات الوقاية، وقمنا بتمديد إغلاق الفروع، وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل، ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".
ليفربول - أتليتكو مدريد

الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

أكدت صحيفة ليفربول "إيكو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر عقوباته ضد بعض أندية أوروبا على خلفية المباريات الأخيرة، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وقالت الصحيفة، أنه تم تغريم ليفربول من قبل يويفا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقمية مالية قدرها 3،250 يورو (2838 جنيه إسترليني) بسبب إشعال الألعاب النارية، في ملعب آنفيلد خلال المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
ليونيل ميسي

على رأسهم صلاح.. ميسي يُشيد برباعي ليفربول

تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي،لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن 4 لاعبين من فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء اختياره لمجموعة من اللاعبين، الذين يراهم الأفضل في العالم، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "صلاح كان ممتازًا جدًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوب لعبه". وانتقل ميسي للحديث عن الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، قائلًا: "ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان بالملعب، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم".
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كريستيانو رونالدو

طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.
فيروس-كورونا (1)

لاعب الإسماعيلي يعلن نتيجة تحاليل «كورونا»

أعلن محمد مجدي لاعب نادي الإسماعيلي، عن سلبية التحاليل الخاصة التي أجراها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أقام على أثرها داخل الحجر الصحي.
رينيه فايلر

فايلر يتحدث عن رحيل أزارو وصعوبة تدريب الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن تجربته في قارة أفريقيا، تبقى مختلفة تمامًا وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة (Neue Zürcher Zeitung) السويسرية، إلى أنه لا يستطيع التحرك بحرية بسبب الجماهيرية الكبيرة، خاصة أن الأهلي أكبر فريق في مصر وأفريقيا، قائًلا:"هناك ثقافة أخرى لدرجة أن تكون نائمًا في الطائرة ويوقظك مساعد الطيار لالتقاط صورة سيلفي". وأكد المدرب السويسري أنه وافق على عرض الأهلي منذ البداية، لخوض تجربة جديدة واستكشاف آفاق آخرى لكرة القدم.
الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
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