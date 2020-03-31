«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م

نبيل الحلفاوي

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.

وكتب قبل أيام: "عاوز احذر من الركون للاحساس بالحماية من خلال القفاز هي حماية وهمية إلا في حالة واحدة أن ترتديه للقيام بعمل محدد وخلال فترة قيامك به لا تلمس وجهك، وبعدها تتخلص منه أما ارتداؤه لفترة طويلة تتصرف فيها بشكل طبيعي فهو يحمل نفس مخاطر يدك العارية بل أسوأ لأن يدك تستطيع أن تطهرها". — نبيل