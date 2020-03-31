«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم
تحرير:محمد أبو زيد
٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م
نبيل الحلفاوي
رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر.
وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها".
وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
وكتب قبل أيام: "عاوز احذر من الركون للاحساس بالحماية من خلال القفاز هي حماية وهمية إلا في حالة واحدة أن ترتديه للقيام بعمل محدد وخلال فترة قيامك به لا تلمس وجهك، وبعدها تتخلص منه أما ارتداؤه لفترة طويلة تتصرف فيها بشكل طبيعي فهو يحمل نفس مخاطر يدك العارية بل أسوأ لأن يدك تستطيع أن تطهرها".
— نبيل
وكتب قبل أيام: "عاوز احذر من الركون للاحساس بالحماية من خلال القفاز هي حماية وهمية إلا في حالة واحدة أن ترتديه للقيام بعمل محدد وخلال فترة قيامك به لا تلمس وجهك، وبعدها تتخلص منه أما ارتداؤه لفترة طويلة تتصرف فيها بشكل طبيعي فهو يحمل نفس مخاطر يدك العارية بل أسوأ لأن يدك تستطيع أن تطهرها".
ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من بطولة خالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وطارق لطفي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.
وفي 19 مارس من الشهر الجاري، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص في مادته الأولى على أن: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجاري جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء الموجودة بالمراكز التجارية وخارجها.