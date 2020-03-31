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«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
وكتب قبل أيام: "عاوز احذر من الركون للاحساس بالحماية من خلال القفاز هي حماية وهمية إلا في حالة واحدة أن ترتديه للقيام بعمل محدد وخلال فترة قيامك به لا تلمس وجهك، وبعدها تتخلص منه أما ارتداؤه لفترة طويلة تتصرف فيها بشكل طبيعي فهو يحمل نفس مخاطر يدك العارية بل أسوأ لأن يدك تستطيع أن تطهرها". — نبيل
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دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

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ليلة القبض على العندليب.. حكاية عبد الحليم حافظ و«عم عباس»

حزن العالم في مثل هذا اليوم على وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، فكان يصعب تصديق أن صدى صوته لن يملأ المسارح مرة أخرى، لكن أعماله الغنائية أو السينمائية خلدت ذكراه حتى يومنا هذا، فبمجرد عرض: معبودة الجماهير، والبنات والصيف، والخطايا، والوسادة الخالية، وأبي فوق الشجرة تتجدد محبته وسيرته، التي توقفت سطورها بوفاته في 30 مارس عام 1977، بعد رحلة مرض شاقة، بسبب إصابته بالبلهارسيا.. وعند البحث في صندوق الذكريات، وجدنا أن هناك مواقف مؤثرة بين العندليب والجمهور ربما لا يعرفها الكثيرون.
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«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

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غادة عبد الرازق تنشر برومو مسلسل «سلطانة المعز»

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«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
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أحمد الفيشاوي في تحدي الملل: «بتخانق مع كورونا في البيت»

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين. في محاولة منه لكسر روتين الملل نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو على صفحته عبر إنستجرام وهو يلعب "بوكسينج" في منزله، وعلق قائلا: "وأنا بتخانق مع كورونا في البيت".
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أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده

في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده». ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
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