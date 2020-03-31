جريمة

4 طلقات ومصاب.. حل لغز إطلاق نار على مندوب مبيعات

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م
إطلاق نار - تعبيرية
إطلاق نار - تعبيرية
كعادته كل يوم، وصل مندوب المبيعات محل عمله بإحدى شركات توزير السجائر، استلم كمية من البضائع المخصصة له، وقاد سيارة نقل تابعة للشركة محملة بالبضائع في طريقه لمقابلة صاحب محل بقالة يتعامل معه منذ فترة قصيرة لتوريد السجائر له، لكنه لم يدر بأم يقد تؤول إليه الأمور، وأنه قد يفقد حياته لكن العناية الإلهية أنقذته من الموت المحقق، بعدما باغته صاحب المحل بطلقات نارية واستولى من السيارة قيداه على مبلغ مالي ولاذ بالفرار ظنا منه أن فعلته لن تنكشف، لكن رجال البحث الجنائي ألقوا القبض عليه في غضون ساعات.
البداية تعود إلى بلاغ لمركز شرطة الفتح بأسيوط بإصابة مندوب مبيعات بطلق نارى بالبطن، ووجود آثار 3 طلقات نارية بجسم وزجاج السيارة، والعثور بداخل كابينة القيادة على (17,210 جنيه - جهاز مبيعات - ماكينة طباعة – كمية من الذخائر). المصاب اتهم شخصا "لا يعرف بياناته" بارتكاب الواقعة وسرقة مبلغ مالى
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تطارد حائزي السلاح ومروجي الكيف

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما ضمت (41 بندقية - 12 طبنجة - 111 فرد خرطوش محلي - 155 طلقة - 15 خزينة متنوعة) وضبط 185 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
سرقة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 42 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية

استمرارا لتطبيق العقوبات المقررة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، حيث تم تحرير محاضر لنحو 42 شخصًا خالفوا القرار بغرب محافظة الإسكندرية، فيما أصدر المستشار مصطفى حلمي، وكيل النائب العام، رئيس نيابة الدخيلة، قرارا بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، على ذمة القضايا، وذلك مع عرضهم وإحالتهم للمحاكمة بكفالات تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة مخالفة قرار حظر التجول اليومي، الذى أقرته الدولة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.
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3 دقائق مصورة تلخص جهود مباحث التموين في 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
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سرقة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
الانتحار-شنقا

أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا في الإسكندرية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بمنطقة سيدى جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إذ علق حبلا حول رقبته يتدلى من جنش سقف غرفته، وقام بلفه حول رقبته، ليفارق الحياة في الحال، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن ومعاينة رجال الأدلة الجنائية أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة كانت دافعا لاتخاذه قرار التخلص من حياته بتلك الطريقة المؤسفة في غفلة من أهل المنزل.
وزارة-الداخلية

المتورطون في فيديو عرقلة المارة: «الشهرة هي السبب»

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على 4 أشخاص عقب تداول فيديو يستقلون فيه دراجتين ناريتين وقيام أحدهم بعرقلة المارة المترجلين وإسقاطهم أرضا، وقيام مستقلي الدراجة الأخرى بتصوير الواقعة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقعى التواصل الاجتماعى (إنستجرام - تيك توك). مع انتشار المقطع وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة بتشكيل فريق بحث يضم ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.
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