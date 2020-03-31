4 طلقات ومصاب.. حل لغز إطلاق نار على مندوب مبيعات

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م

إطلاق نار - تعبيرية

كعادته كل يوم، وصل مندوب المبيعات محل عمله بإحدى شركات توزير السجائر، استلم كمية من البضائع المخصصة له، وقاد سيارة نقل تابعة للشركة محملة بالبضائع في طريقه لمقابلة صاحب محل بقالة يتعامل معه منذ فترة قصيرة لتوريد السجائر له، لكنه لم يدر بأم يقد تؤول إليه الأمور، وأنه قد يفقد حياته لكن العناية الإلهية أنقذته من الموت المحقق، بعدما باغته صاحب المحل بطلقات نارية واستولى من السيارة قيداه على مبلغ مالي ولاذ بالفرار ظنا منه أن فعلته لن تنكشف، لكن رجال البحث الجنائي ألقوا القبض عليه في غضون ساعات.

البداية تعود إلى بلاغ لمركز شرطة الفتح بأسيوط بإصابة مندوب مبيعات بطلق نارى بالبطن، ووجود آثار 3 طلقات نارية بجسم وزجاج السيارة، والعثور بداخل كابينة القيادة على (17,210 جنيه - جهاز مبيعات - ماكينة طباعة – كمية من الذخائر). المصاب اتهم شخصا "لا يعرف بياناته" بارتكاب الواقعة وسرقة مبلغ مالى



البداية تعود إلى بلاغ لمركز شرطة الفتح بأسيوط بإصابة مندوب مبيعات بطلق نارى بالبطن، ووجود آثار 3 طلقات نارية بجسم وزجاج السيارة، والعثور بداخل كابينة القيادة على (17,210 جنيه - جهاز مبيعات - ماكينة طباعة – كمية من الذخائر).



المصاب اتهم شخصا "لا يعرف بياناته" بارتكاب الواقعة وسرقة مبلغ مالى منه "لم يحدده" وهروبه.



فريق بحث من الأمن العام توصل إلى أن مرتكب الواقعة مالك محل بقالة يختبئ بمدينة الإسكندرية، وتم استهدافه بمأمورية بمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديرتى أمن أسيوط والإسكندرية، وضبطه بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته مبلغ 20 ألف جنيه وسيارة ملاكى بداخلها فرد محلي وطلقتين من ذات العيار.



أفاد المتهم باستدراجه للمصاب للتقابل معه بمكان الواقعة بزعم شراء بضائع منه، وباغته بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من مسدس.



