الشرطة تطارد حائزي السلاح ومروجي الكيف

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢١ م

حملة أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما ضمت (41 بندقية - 12 طبنجة - 111 فرد خرطوش محلي - 155 طلقة - 15 خزينة متنوعة) وضبط 185 قطعة سلاح أبيض إضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 72341 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيل عصابى ضم متهمين اثنين ارتكبا 10حوادث سرقة مساكن. وضبط 160 قضية مخدرات بحوزة 177 متهما وجاءت المضبوطات (22 كجم بانجو، 16 كجم حشيش، 2.5 كجم هيروين، 165 جراما من مخدر الشابو، 1 كجم من مخدر الإستروكس و45 جراما من مخدر الفودو و1083 قرصا



في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 72341 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيل عصابى ضم متهمين اثنين ارتكبا 10حوادث سرقة مساكن.



وضبط 160 قضية مخدرات بحوزة 177 متهما وجاءت المضبوطات (22 كجم بانجو، 16 كجم حشيش، 2.5 كجم هيروين، 165 جراما من مخدر الشابو، 1 كجم من مخدر الإستروكس و45 جراما من مخدر الفودو و1083 قرصا مخدرا).



وشملت الجهود الأمنية ضبط 42 متهما هاربا من المراقبة، والقبض على 27 متهما بممارسة أعمال البلطجة، وتحرير 12 ألفا و509 مخالفات مرورية وحجز 108 دراجات نارية مخالفة وفحص 84 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.



