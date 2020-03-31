رياضة

محمود الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة

تحرير:علي الزيني ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
يرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يعيش يومًا تاريخيًا، بعد عقده اجتماع مجلس الإدارة، عبر الفيديو، جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقًا على الأحداث الجارية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس. وبدأ الخطيب حديثه، قائلًا: "الأهلي يعيش يومًا تاريخيًا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي، ملتزمون جدًا بإجراءات الوقاية، وقمنا بتمديد إغلاق الفروع، وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل، ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".
وواصل رئيس الأهلي، قائلًا:"نعيش فترة في منتهى القسوة، ولابد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، ربما يريد الله منحنا آية من آياته أن شيء بسيط يجعل العالم يجلس في بيته، وعلينا استغلال الموقف خاصة كرجال لنقرب من بيوتنا وأسرنا وأبنائنا وأحفادنا، لأننا افتقدنا الترابط الأسري الذي تربينا عليه". وأضاف الخطيب:
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فايلر يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ وطلب تعيين رمزي

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تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
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