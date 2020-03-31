محمود الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة

تحرير:علي الزيني ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م

محمود الخطيب

يرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يعيش يومًا تاريخيًا، بعد عقده اجتماع مجلس الإدارة، عبر الفيديو، جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقًا على الأحداث الجارية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس. وبدأ الخطيب حديثه، قائلًا: "الأهلي يعيش يومًا تاريخيًا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي، ملتزمون جدًا بإجراءات الوقاية، وقمنا بتمديد إغلاق الفروع، وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل، ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".

وواصل رئيس الأهلي، قائلًا:"نعيش فترة في منتهى القسوة، ولابد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، ربما يريد الله منحنا آية من آياته أن شيء بسيط يجعل العالم يجلس في بيته، وعلينا استغلال الموقف خاصة كرجال لنقرب من بيوتنا وأسرنا وأبنائنا وأحفادنا، لأننا افتقدنا الترابط الأسري الذي تربينا عليه". وأضاف الخطيب:

وواصل رئيس الأهلي، قائلًا:"نعيش فترة في منتهى القسوة، ولابد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، ربما يريد الله منحنا آية من آياته أن شيء بسيط يجعل العالم يجلس في بيته، وعلينا استغلال الموقف خاصة كرجال لنقرب من بيوتنا وأسرنا وأبنائنا وأحفادنا، لأننا افتقدنا الترابط الأسري الذي تربينا عليه".



وأضاف الخطيب: "لم يعد هناك ترابط أسري بسبب التكنولوجيا، فربما تلك فرصة لاستعادته، نحن مجبرون، ربما من الله، أن نجلس ونتحدث، ونعيد النظر في أنفسنا ونراجع أنفسنا والفترة الماضية من حياتنا".



وأختتم، قائلًا:"علينا الاهتمام بالنظافة العامة لأن النظافة من الإيمان، ونقدر تلك الفترة العصيبة حتى يحمينا الله من الوباء، وأذكركم بالاستغفار".