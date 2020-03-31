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الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 710 أشخاص.. و5 وفيات

تحرير:التحرير ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ157 متعافيًا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.ولفت إلى وفاة 5 حالات
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معرض- زهور- الخريف (4)

انقسام حول ظهور روائح «الفل والياسمين» في الإسكندرية

«فاحت رائحة فل وياسمين وعطر جميلة» على شوارع الإسكندرية، مساء أمس، ونالت اهتمام جميع المواطنين بصورة جعلت وسائل المشتركين على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تسابقت لمعرفة أسباب انتشار هذه الروائح في مثل هذا التوقيت؛ ما اعتبره البعض أنه إيذان ببدء فصل الربيع، بينما أشار آخرون أنها رسالة تميز المدينة الساحلية عن غيرها، فيما انقسم فريقان حول سبب انتشار هذه الروائح التي غطت المدينة الساحلية، فيرى أحدهما أنها تعود لانتشار الحدائق والمتنزهات، ويرى الآخر أنها تشير إلى أنها تعود إلى روائح التطهير الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الهدوء يسود الإسكندرية في الحظر.. وتوزيع معونات على العمال

ساد الهدوء أرجاء محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع بدء حظر التجوال سادس أيام الحظر التي فرضتها أجهزة الدولة المصرية ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت مديرية أمن الأسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، جميع القوات على مداخل ومخارج المحافظة، وفي الأماكن والنقاط الرئيسية الخاصة بإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية لتطبيق الحظر الكامل على جميع المناطق والشوارع، وبخاصة الطرق التي تشهد تجمعات كبيرة.
نبيلة-مكرم

الهجرة: المصريون العائدون من الخارج يوقعون إقرارا بدخول الحجر الصحي   

قالت وزارة الهجرة، إن وزارة الصحة قررت عند دخول المصريين العالقين بالدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد. ونقلت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مصدر مسئول بوزارة الطيران، بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة المصريين العالقين هناك.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
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فيروس- كورونا (3)

في 24 ساعة.. 63 ألف إصابة بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 835 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألف شخصا. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس حول العالم أكثر من 63 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب سبوتنيك. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
هالة-زايد

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ576 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة، إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
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