الهدوء يسود الإسكندرية في الحظر.. وتوزيع معونات على العمال

تحرير:محمد مجلي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م

اللواء محمد الشريف

ساد الهدوء أرجاء محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع بدء حظر التجوال سادس أيام الحظر التي فرضتها أجهزة الدولة المصرية ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت مديرية أمن الأسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، جميع القوات على مداخل ومخارج المحافظة، وفي الأماكن والنقاط الرئيسية الخاصة بإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية لتطبيق الحظر الكامل على جميع المناطق والشوارع، وبخاصة الطرق التي تشهد تجمعات كبيرة.

وواصلت سيارات قوات الأمن والأحياء تسيير سيارات خاصة بمكبرات صوت تطاللب فيها المواطنين الالتزام لمحاصرة الفيروس المنتشر، بينما التزم السكندريون بمواعيد حظر التجوال، وأغلقت المحال التجارية غير المصرح باستمرارها خلال فترة الحظر محالها.وأطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة البدء فى توزيع المعونات