انقسام حول ظهور روائح «الفل والياسمين» في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠١ م

«فاحت رائحة فل وياسمين وعطر جميلة» على شوارع الإسكندرية، مساء أمس، ونالت اهتمام جميع المواطنين بصورة جعلت وسائل المشتركين على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تسابقت لمعرفة أسباب انتشار هذه الروائح في مثل هذا التوقيت؛ ما اعتبره البعض أنه إيذان ببدء فصل الربيع، بينما أشار آخرون أنها رسالة تميز المدينة الساحلية عن غيرها، فيما انقسم فريقان حول سبب انتشار هذه الروائح التي غطت المدينة الساحلية، فيرى أحدهما أنها تعود لانتشار الحدائق والمتنزهات، ويرى الآخر أنها تشير إلى أنها تعود إلى روائح التطهير الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية: إن رائحة الفل والياسمين المنتشرة ليس علاقة بالجو، موضحًا أنها مرتبطة بالحدائق القريبة من الأماكن السكنية.وعلق الدكتور أحمد رائف، أستاذ بكلية الزراعة، أن المرحلة الحالية تشهد جني زهور الموالح وهي رائحة ممزوجة برائحة الفل والياسمين