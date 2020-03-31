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خطر البرمجيات الخبيثة في مصر خلال أيام العمل أعلى بنسبة 68%

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م
اختراق
اختراق
أظهر أحدث تقييم للإصابات الإلكترونية التي استهدفت المستخدمين في مصر توجهًا واضحًا يتمثل بانخفاض في النشاط التخريبي خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتوقِف حلول كاسبرسكي الأمنية أيام الأحد هجمات إلكترونية وتمنعها من إصابة ما يقرب من 45 ألف مستخدم في المتوسط، في حين يبلغ هذا الرقم خلال أيام الأسبوع نحو 66 ألفًا. ووفقًا لأبحاث كاسبرسكي، فإن هذا الاتجاه لا يشكّل مصادفة، وفق ما رأى ماهر يموت الباحث الأمني المختص في كاسبرسكي، والذي أكّد أن أفضل فرصة لنجاح المهاجمين في الوصول إلى غاياتهم الخبيثة، غالبًا ما تكمن في استهداف الأشخاص وهم يجلسون أمام لوحة المفاتيح، مشيرًا إلى أن "الغالبية العظمى من التهديدات تنتشر في الإنترنت ببساطة عبر البريد الإلكتروني، وتهدف إلى دفع المستخدمين إلى فتح ملف مرفق خبيث أو النقر على رابط ويب مفخخ، وزيارة موقع ويب للتصيّد، على سبيل المثال".
وقال الخبير الأمني إنه كلما زاد عدد المستخدمين النشطين أمام أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية وغيرها، زادت فرص تنزيل البرمجيات الخبيثة على تلك الأجهزة. وأضاف: "في كثير من الأحيان، يقوم المجرمون بفحص عناوين عشوائية لبروتوكول الإنترنت، والتحقق من تلك التي يمكن العثور عليها ناشطة ومحاولة إصابتها، لكن الجيد
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جوجل-تطلق-مساعد Google الشخصي باللغة العربية في مصر‎ (2)

جوجل تتوقف عن بيع هواتف بكسل 3 عبر متجرها

بعد ثلاثة أعوام على إطلاقها، لم تعد جوجل تبيع هواتف بكسل 3 و بكسل 3 إكس إل عبر متجرها الإلكتروني الرسمي. وأكد متحدث رسمي باسم الشركة أنها باعت كل الكمية المتاحة لديها ولم تعد تبيع المزيد من الهواتف من سلسلة بكسل 3. والآن فقط تعرض النسخة الأحدث وهي بكسل 4 وبسعر 799 دولار وللنسخة الأكبر بسعر 899 دولار. كانت هواتف بكسل 3 رائدة في مجالها عندما أطلقتها جوجل في عام 2017، حيث جاءت بمزايا متطورة في التصوير لاسيما الليلي مع ميزة Night Sight وغيرها Photobooth و Top Shot التي استخدمت برمجيات وتحسينات داخلية خاصة بجوجل وليس فقط على مستوى العتاد والعدسة.
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3 هواتف وساعة ومساعد ذكي.. هواوي تكشف عن عائلة p40 وملحقاتها

في موعدها المحدد لها منذ أسابيع، كشفت شركة هواوي عملاق الهواتف الصينية عن أحدث هواتفها من سلسلة P40 وملحقاتها، وأعلنت هواوي عنها اليوم الخميس، في حدث نظمته وتم بثه مباشرة على الإنترنت وذلك بدلًا من إطلاقه في العاصمة الفرنسية باريس بسبب فيروس كورونا. وتضمنت سلسلة هواتف هواوي الجديدة 3 هواتف، هي هواوي بي40 (Huawei P40) وهواوي بي40 برو (Huawei P40 Pro) وهواوي بي40 برو بلس (Huawei P40 Pro+)، والتي تصدر جميعها دون خدمات جوجل، نتيجة استمرار الحظر الأمريكي على استخدام هواوي للخدمات والتقنيات الأمريكية.
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تابع البث المباشر لمؤتمر إطلاق هواتف هواوي Huawei P40 الجديدة

دقائق قليلة تفصلنا عن البث المباشر لحدث هواوي Huawei، الذي ستكشف خلاله عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “هواوي بي40” Huawei P40، وهو الحدث الذي سيتم بثه عبر الإنترنت، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الحالية. وستبدأ هواوي في بث الحدث في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وقد قالت هواوي إن الحدث سيتم بثه باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والإيطالية والعربية والروسية.
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