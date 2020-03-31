غارات جوية على القوات التركية شرقي مصراته

تحرير:وكالات ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م

غارات جوية أرشيفية

أعلن سلاح الجو التابع «للجيش الوطني الليبي»، أن طائراته شنت غارات استهدفت غرفة عمليات التحكم بالطيران المسير، وأحد مقرات الإقامة لضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية بمصراته. وأشار «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري إلى تدمير محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي المدينة، مؤكدًا على أن العمليات «لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرقي مصراته»، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد الجيش على أن «تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة جاء خرقا للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي». وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة، مضيفًا، «أن تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام