سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غارات جوية على القوات التركية شرقي مصراته

تحرير:وكالات ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م
غارات جوية أرشيفية
غارات جوية أرشيفية
أعلن سلاح الجو التابع «للجيش الوطني الليبي»، أن طائراته شنت غارات استهدفت غرفة عمليات التحكم بالطيران المسير، وأحد مقرات الإقامة لضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية بمصراته. وأشار «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري إلى تدمير محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي المدينة، مؤكدًا على أن العمليات «لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرقي مصراته»، وفقا لروسيا اليوم.
وشدد الجيش على أن «تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة جاء خرقا للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي». وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة، مضيفًا، «أن تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام
اقرأ المزيد
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
??كورونا في الكويت

فرض حظر التجوال في حضرموت لمواجهة وباء «كورونا»

أعلنت محافظة حضرموت شرقي اليمن، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجوال في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "نعلن عن فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا"، واستثنى البيان من هذا الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.
الحوثيين

السعودية تكشف لأول مرة عن دعوتها الحوثيين للتفاوض في الرياض

كشف مسؤول سعودي رفيع، عن إجراء المملكة محادثات يومية مع الحوثيين في اليمن، وأنها دعت ممثلين عن هذه الجماعة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لإجراء محادثات سلام في الرياض، بحسب "روسيا اليوم". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قوله، إن اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ما زال مطروحا على الرغم من تصاعد العنف قبل أيام، لكنه قال إن الحوثيين لم يستجيبوا للعرض بعد.
فيروس كورونا

في زمن الكورونا.. هل حان الوقت لإسكات صوت البنادق؟

"رب ضارة نافعة" هذه المقولة يمكن أن تنطبق على الوضع الحالي بعد أن تسبب وباء "كورونا" في وقف الحروب مؤقتا وكأن العالم العربي على موعد مع هدنة ربما تطول أو تقصر للتوجه الى حرب أخرى من نوع خاص وهي محاربة هذا الوباء العالمي الذي أصبح العدو المشترك للعالم أجمع، ففي ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت العديد من الدول في اتخاذ الكثير من الإجراءات على المستوى الداخلي والخارجي أيضا من أجل مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث علقت عدد من الدول حروبها في الخارج من أجل محاربة "كورونا" في الداخل.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين خلال 12 ساعة

أعلنت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أخرى من نوع "بيرقدار"، بعدما حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات غرب العاصمة، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار جنوب طرابلس، وقال أبو بكر أدويهش المسؤول الإعلامي لقوة الاحتياط في الجيش الوطني الليبي: "تمكنت وحداتنا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار حاولت الإغارة على مواقعنا بمنطقة الكسارات بورشفانة، غرب طرابلس"، موضحا أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام مدفع "م ط 14.5"، وذلك قبل أن تحقق الأهداف التي أقلعت من أجل تنفيذها.
اردوغان (3)

أردوغان يطلق حملة تبرعات لمواجهة كورونا.. ويُطالب أهل الخير بالمساهمة

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر. وأضاف أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أنه يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، مؤكدا أنه ينتظر «إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير»، مؤكدًا أنه سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يعترف بتفشي كورونا في صفوف الجيش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومً على العديد من جنود القوات المسلحة، بعد تسريحهم وفقا للقواعد، محذرا الشعب من صعوبة الفترة المقبلة، إذ سيتعين عليهم تقديم المزيد من التضحيات. وقال أردوغان، في كلمته بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء اجتماعه باللجنة العلمية لمكافحة الوباء الناتج عن الفيروس الجديد، نقلها موقع تركيا الآن، إن تركيا ستضع جنودها في حجر صحي لمدة 14 يوما، وإنهم سيخضعون للاستدعاء والتسريح بطريقة مضبوطة، وفقا لقاعدة الحجر الصحي.
احمد-المسماري (2)

المسماري: تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا بطائرات مدنية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، بشكل يومي، لأجل دعم الميليشيات التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج. وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة "سابقا"، عن طريق طائرات مدنية. وشدد المسماري على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيرا إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلا: "استهدفنا القوات التركية في معيتيقة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]