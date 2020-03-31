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معا ضد كورونا.. مبادرة شبابية لتنظيم صرف المعاشات في بنها

عمرو طلعت: لا يمكننا منع التجمعات أمام منفذ صرف المعاشات لكن يمكننا تنظيمها واتباع الإرشادات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس وهذا هدفنا الرئيسي.. وندعو أهالينا لمساعدتنا في حمايتهم بالالتزام بالتنظيم
٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٣ م
صرف معاشات - أرشيفية
صرف معاشات - أرشيفية
أيام عصيبة تنتظر كبار السن في ظل انتشار كورونا، خاصة أنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ذروة تفشي الفيروس المستجد، بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر أبريل، وغالبا ما يتكدس المواطنين أمام المنافذ المختلفة لصرف مستحقاتهم، ورغم جهود الحكومة الاستباقية للحد من الزحام من خلال تقسيم المستفيدين على أيام وزيادة منافذ الصرف، إلا أن المؤشرات تؤكد أن التجمعات ستكون مكثفة، بسبب الغياب المتوقع في التنظيم، نظرا لخفض عدد الموظفين بالهيئات والمصالح الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ما دفع شباب مدينة بنها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقليوبية، لتدشين مبادرة تطوعية لمساعدة أصحاب المعاشات على مدار أيام الصرف.
"كلنا جنود في المعركة، ولن ندخر جهدا في حماية وطننا أو رفع الخطر عن أهالينا"، يقول عمرو طلعت، صاحب فكرة المبادرة ومنسقها العام، موضحا أنه أحد موظفي الهيئة، لكن طبيعة عمله لا علاقة لها بالخزينة أو صرف المعاشات، إلا أن إحساسه بالمسؤولية، دفعه لعرض الفكرة على رؤسائه، والتواصل مع مجموعات من شباب مدينة بنها
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فيروس كورونا

مدير حميات طوخ لمخالطي طبيب الكورونا:«اعزلوا أنفسكم»

ناشد الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى حميات طوخ بالقليوبية، المرضى الذين خالطوا الدكتور أيمن سليمان، طبيب الحميات، الأيام الماضية، قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في عيادته الخاصة بقرية كفر عابد بمركز طوخ، عزل أنفسهم ذاتيًا في أماكن منفصلة، وعند ظهور أي أعراض عليهم الاتصال بالخط الساخن 105. وأضاف «يوسف»، في تصريحات صحفية اليوم، أن «المرضى سيتم الاتصال بهم من قبل فريق الترصد بالوحدة الصحية، التي بدأت عمليات تطهير بالقرية، وأخذ عينات من المخالطين للطبيب».
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

كامل الوزير: كورونا لن يهزم المصريين.. قد يكون محفز في المستقبل

?قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يجب استمرار العمل مع الحرص والتأمين والتعقيم ونشر ثقافة الوعي والتأمين لمحاربة الفيروس اللعين، موضحًا أن الفيروس لن يهزم المصريين، بل قد يكون محفز لينا في المستقبل، من خلال مراجعة سلوكياتنا ومراعاتها، ومراعاة أسلوب الاختلاط. وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه أخذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا.
معرض- زهور- الخريف (4)

انقسام حول ظهور روائح «الفل والياسمين» في الإسكندرية

«فاحت رائحة فل وياسمين وعطر جميلة» على شوارع الإسكندرية، مساء أمس، ونالت اهتمام جميع المواطنين بصورة جعلت وسائل المشتركين على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تسابقت لمعرفة أسباب انتشار هذه الروائح في مثل هذا التوقيت؛ ما اعتبره البعض أنه إيذان ببدء فصل الربيع، بينما أشار آخرون أنها رسالة تميز المدينة الساحلية عن غيرها، فيما انقسم فريقان حول سبب انتشار هذه الروائح التي غطت المدينة الساحلية، فيرى أحدهما أنها تعود لانتشار الحدائق والمتنزهات، ويرى الآخر أنها تشير إلى أنها تعود إلى روائح التطهير الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الهدوء يسود الإسكندرية في الحظر.. وتوزيع معونات على العمال

ساد الهدوء أرجاء محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع بدء حظر التجوال سادس أيام الحظر التي فرضتها أجهزة الدولة المصرية ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت مديرية أمن الأسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، جميع القوات على مداخل ومخارج المحافظة، وفي الأماكن والنقاط الرئيسية الخاصة بإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية لتطبيق الحظر الكامل على جميع المناطق والشوارع، وبخاصة الطرق التي تشهد تجمعات كبيرة.
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تظاهر العراقيين بالكمامات

ارتفاع أسعار الكمامات في السعودية بنسبة 1700%

رصدت صحيفة "عكاظ" السعودية، ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة 1700% في بعض المحلات التجارية داخل المملكة. ووفقا لما نشرته الصحيفة، تقوم بعض المحلات ببيع كرتونة الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالا. وتواصلت الصحيفة مع المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، إذ بين مدير التسويق في إحدى الشركات المتخصصة يزيد الغامدي، أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وفي الوقت الحالي توقف الاستيراد تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.
ترامب (2)

صحيفة: ترامب يضغط للإسراع في إنتاج علاج لـ«كورونا»

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على صناعة العقاقير الصيدلانية من أجل الإسراع في تطوير اللقاحات والعلاجات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وألمح إلى احتمالية فرض مزيد من القيود على السفر لضمان بقاء الأشخاص المصابين بالفعل خارج الولايات المتحدة، قائلا إن ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية في البيت الأبيض، أن إدارته ستعمل على تقليل العقبات التنظيمية أمام صناعة العلاجات، لكنه حذر أنه حتى مع اتباع المسار السريع، فقد يستغرق الأمر ما بين عام إلى 18 شهرا لصناعة لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع.
فيروس- كورونا (18)

هروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له، قائلة إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك. وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وانتشرت، أمس الإثنين، أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة المكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس.
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