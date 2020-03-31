جريمة

فك غموض جثة النيل عند كوبري الجامعة بالجيزة

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م
أرشيفية
أرشيفية
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان شاب عشريني، عثر الأهالي على جثمانه طافيًا على سطح مياه نهر النيل، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة، وتدخلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان فور إبلاغ الأهالي بظهوره، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى إم المصريين، إذ أكد الأطباء حدوث الوفاة قبل عدة ساعات من انتشال الجثمان، مما ساعد في طفوه، وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى، إذ تبين من مناظرة النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرية به، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية.
طلبت النيابة العامة توقيع كشف الصحة، على الجثمان قبل التصريح بالدفن، للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث عن هوية المتوفى وظروف غرقه، علاوة على مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثمان. وتبين من التحريات الأولية، أن الفقيد شاب عشريني، عاطل عن العمل، كان يعاني
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قوات-الداخلية (1)

تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
وزارة-الداخلية

ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة. كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ولاء رضوان، يفيد بورود معلومات حول أحد المصانع الذي يقوم بتصنيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات استغلالا للظروف التي بها البلاد.
بيارة-صرف-صحي

مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين داخل بيارة صرف في الشرقية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 6 آخرون باختناق، بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، أثناء أعمال رفع المياه من بئر صرف بقرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ تبين تولي عامل غلق محبس في حجرة صرف بالقرب من محطة رئيسية بالمنطقة، إلا أنه تعثر في الخروج، فحاول زملائه مساعدته مما تسبب في سقوطهم بالبيارة واحدًا تلو الآخر وإصابتهم جميعًا بحالة اختناق، فيما نجح الأهالي فى انتشالهم، وفارق إثنين منهم الحياة على الفور، فيما جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لانقاذ الباقين.
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الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار عامل شنقا داخل شقته في الإسماعيلية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد انتحاره شنقا داخل مسكنه في منطقة السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، حيث ورد إخطار إلى اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، من الرائد أحمد جمال، يفيد بوجود بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «ه. ع. م»، 33 عاما، عامل مقيم بمنطقة المحسمة القديمة مسجاة على الأرض داخل صالة الشقة مربوط حول رقبته بحبل مقطوع وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها ومحتويات المنزل غير مبعثرة.
انتشال غريق - أرشيفية

انتشال جثة طالب طب مات غارقا في مياه الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة منية سندوب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إذ عثر عدد من الأهالي على جثمانه بمياه منية سندوب في قرية برق العز في الدقهلية. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في المنصورة.
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