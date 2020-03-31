فك غموض جثة النيل عند كوبري الجامعة بالجيزة

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م

أرشيفية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان شاب عشريني، عثر الأهالي على جثمانه طافيًا على سطح مياه نهر النيل، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة، وتدخلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان فور إبلاغ الأهالي بظهوره، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى إم المصريين، إذ أكد الأطباء حدوث الوفاة قبل عدة ساعات من انتشال الجثمان، مما ساعد في طفوه، وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى، إذ تبين من مناظرة النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرية به، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية.

طلبت النيابة العامة توقيع كشف الصحة، على الجثمان قبل التصريح بالدفن، للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث عن هوية المتوفى وظروف غرقه، علاوة على مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثمان. وتبين من التحريات الأولية، أن الفقيد شاب عشريني، عاطل عن العمل، كان يعاني