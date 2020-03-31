جريمة

مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين داخل بيارة صرف في الشرقية

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م
أرشيفية
أرشيفية
لقي عاملان مصرعهما وأصيب 6 آخرون باختناق، بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، أثناء أعمال رفع المياه من بئر صرف بقرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ تبين تولي عامل غلق محبس في حجرة صرف بالقرب من محطة رئيسية بالمنطقة، إلا أنه تعثر في الخروج، فحاول زملائه مساعدته مما تسبب في سقوطهم بالبيارة واحدًا تلو الآخر وإصابتهم جميعًا بحالة اختناق، فيما نجح الأهالي فى انتشالهم، وفارق إثنين منهم الحياة على الفور، فيما جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لانقاذ الباقين.
واستقبل مستشفي أولاد صقر العام، ضحايا بيارة الصرف، وتبين مصرع كلا من: عبد الهادي عبد اللطيف عبد العزيز، ومحمد فتحي عبد السلام، فيما أصيب كلا من: عبد المعطي عبد اللطيف عبد العزي، ووليد عبد البديع محمد إبراهيم، وعوض سعيد محمد، ومحمد محمد عبد الرءوف، ومحمد رأفت الدمرداش، وعبد الجواد محمد عبد الستار، وتم
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قوات-الداخلية (1)

تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
وزارة-الداخلية

ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة. كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ولاء رضوان، يفيد بورود معلومات حول أحد المصانع الذي يقوم بتصنيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات استغلالا للظروف التي بها البلاد.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

فك غموض جثة النيل عند كوبري الجامعة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان شاب عشريني، عثر الأهالي على جثمانه طافيًا على سطح مياه نهر النيل، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة، وتدخلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان فور إبلاغ الأهالي بظهوره، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى إم المصريين، إذ أكد الأطباء حدوث الوفاة قبل عدة ساعات من انتشال الجثمان، مما ساعد في طفوه، وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى، إذ تبين من مناظرة النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرية به، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية.
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

3 دقائق مصورة تلخص جهود مباحث التموين في 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
المتهمة (2)

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 12 شخصا احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالشرقية

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، الأمر الذي ظهر جليا بمركز بلبيس محافظة الشرقية، إذ ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله. وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية.
جثة-طفل

ضرب وتعذيب وجثة.. وفاة طفل على يد عمته بسبب «التبول»

لم يكن يدرك "إبراهيم" صاحب الـ8 سنوات، أنه سيفقد حياته على يد عمته التي تجردت من مشاعر الإنسانية، بعدما اعتدت عليه بالضرب عقابا له، بسبب تبوله على نفسه. حيث لاحقته بوصلة تعذيب وكدمات تركت علامات في جسده النحيل، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.
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