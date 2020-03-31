مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين داخل بيارة صرف في الشرقية

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م

أرشيفية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 6 آخرون باختناق، بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، أثناء أعمال رفع المياه من بئر صرف بقرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ تبين تولي عامل غلق محبس في حجرة صرف بالقرب من محطة رئيسية بالمنطقة، إلا أنه تعثر في الخروج، فحاول زملائه مساعدته مما تسبب في سقوطهم بالبيارة واحدًا تلو الآخر وإصابتهم جميعًا بحالة اختناق، فيما نجح الأهالي فى انتشالهم، وفارق إثنين منهم الحياة على الفور، فيما جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لانقاذ الباقين.

واستقبل مستشفي أولاد صقر العام، ضحايا بيارة الصرف، وتبين مصرع كلا من: عبد الهادي عبد اللطيف عبد العزيز، ومحمد فتحي عبد السلام، فيما أصيب كلا من: عبد المعطي عبد اللطيف عبد العزي، ووليد عبد البديع محمد إبراهيم، وعوض سعيد محمد، ومحمد محمد عبد الرءوف، ومحمد رأفت الدمرداش، وعبد الجواد محمد عبد الستار، وتم