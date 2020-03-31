كامل الوزير: كورونا لن يهزم المصريين.. قد يكون محفز في المستقبل

تحرير:التحرير ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م

كامل الوزير

?قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يجب استمرار العمل مع الحرص والتأمين والتعقيم ونشر ثقافة الوعي والتأمين لمحاربة الفيروس اللعين، موضحًا أن الفيروس لن يهزم المصريين، بل قد يكون محفز لينا في المستقبل، من خلال مراجعة سلوكياتنا ومراعاتها، ومراعاة أسلوب الاختلاط. وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه أخذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا.

وتابع: «مش هينفع نقفل كل مصانعنا، ونقفل كل مشروعاتنا المهمة جدا، اللي لازم تخش الخدمة، ومش هينفع نقفل التصدير والاستيراد، والمزارع بتاعتنا».وأوضح وزير النقل: «كون إن إحنا نوقف الحياة ده من رابع المستحيلات، لازم نخرج من هذه المحنة، وإحنا أقوياء ومشروعاتنا المهمة شغالة بل وخلصت».وأعلنت وزارة الصحة والسكان،