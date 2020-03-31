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كامل الوزير: كورونا لن يهزم المصريين.. قد يكون محفز في المستقبل

تحرير:التحرير ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م
كامل الوزير
كامل الوزير
?قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يجب استمرار العمل مع الحرص والتأمين والتعقيم ونشر ثقافة الوعي والتأمين لمحاربة الفيروس اللعين، موضحًا أن الفيروس لن يهزم المصريين، بل قد يكون محفز لينا في المستقبل، من خلال مراجعة سلوكياتنا ومراعاتها، ومراعاة أسلوب الاختلاط. وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه أخذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا.
وتابع: «مش هينفع نقفل كل مصانعنا، ونقفل كل مشروعاتنا المهمة جدا، اللي لازم تخش الخدمة، ومش هينفع نقفل التصدير والاستيراد، والمزارع بتاعتنا».وأوضح وزير النقل: «كون إن إحنا نوقف الحياة ده من رابع المستحيلات، لازم نخرج من هذه المحنة، وإحنا أقوياء ومشروعاتنا المهمة شغالة بل وخلصت».وأعلنت وزارة الصحة والسكان،
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فيروس كورونا

مدير حميات طوخ لمخالطي طبيب الكورونا:«اعزلوا أنفسكم»

ناشد الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى حميات طوخ بالقليوبية، المرضى الذين خالطوا الدكتور أيمن سليمان، طبيب الحميات، الأيام الماضية، قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في عيادته الخاصة بقرية كفر عابد بمركز طوخ، عزل أنفسهم ذاتيًا في أماكن منفصلة، وعند ظهور أي أعراض عليهم الاتصال بالخط الساخن 105. وأضاف «يوسف»، في تصريحات صحفية اليوم، أن «المرضى سيتم الاتصال بهم من قبل فريق الترصد بالوحدة الصحية، التي بدأت عمليات تطهير بالقرية، وأخذ عينات من المخالطين للطبيب».
صرف معاشات

معا ضد كورونا.. مبادرة شبابية لتنظيم صرف المعاشات في بنها

أيام عصيبة تنتظر كبار السن في ظل انتشار كورونا، خاصة أنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ذروة تفشي الفيروس المستجد، بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر أبريل، وغالبا ما يتكدس المواطنين أمام المنافذ المختلفة لصرف مستحقاتهم، ورغم جهود الحكومة الاستباقية للحد من الزحام من خلال تقسيم المستفيدين على أيام وزيادة منافذ الصرف، إلا أن المؤشرات تؤكد أن التجمعات ستكون مكثفة، بسبب الغياب المتوقع في التنظيم، نظرا لخفض عدد الموظفين بالهيئات والمصالح الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ما دفع شباب مدينة بنها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقليوبية، لتدشين مبادرة تطوعية لمساعدة أصحاب المعاشات على مدار أيام الصرف.
معرض- زهور- الخريف (4)

انقسام حول ظهور روائح «الفل والياسمين» في الإسكندرية

«فاحت رائحة فل وياسمين وعطر جميلة» على شوارع الإسكندرية، مساء أمس، ونالت اهتمام جميع المواطنين بصورة جعلت وسائل المشتركين على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تسابقت لمعرفة أسباب انتشار هذه الروائح في مثل هذا التوقيت؛ ما اعتبره البعض أنه إيذان ببدء فصل الربيع، بينما أشار آخرون أنها رسالة تميز المدينة الساحلية عن غيرها، فيما انقسم فريقان حول سبب انتشار هذه الروائح التي غطت المدينة الساحلية، فيرى أحدهما أنها تعود لانتشار الحدائق والمتنزهات، ويرى الآخر أنها تشير إلى أنها تعود إلى روائح التطهير الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الهدوء يسود الإسكندرية في الحظر.. وتوزيع معونات على العمال

ساد الهدوء أرجاء محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع بدء حظر التجوال سادس أيام الحظر التي فرضتها أجهزة الدولة المصرية ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت مديرية أمن الأسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، جميع القوات على مداخل ومخارج المحافظة، وفي الأماكن والنقاط الرئيسية الخاصة بإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية لتطبيق الحظر الكامل على جميع المناطق والشوارع، وبخاصة الطرق التي تشهد تجمعات كبيرة.
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السيسي (4)

السيسي: زيادة بدل المهن الطبية 75%.. ومكافآت للعاملين بالعزل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.
السيسي (5)

السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي جهود مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين. وأضاف السيسي: «أن الحديث تناول دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين، حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين».
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل: الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وإن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال، خلال تفقده حرمة العمل داخل ميناء الإسكندرية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: طالبنا المواطنين يتحركوا الساعة 3 تقليلًا للاختلاط

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المترو كان يعمل لمدة 18 ساعة، بمعدل 80 ألف راكب في الساعة، وهو ما كان سيسبب ازدحاما كبيرًا لا يتناسب مع الإجراءات التي فرضتها الدولة لتقليل الاختلاط، لافتًا أن وسيلة النقل الرئيسية في القاهرة الكبرى هي مترو الأنفاق، موضحًا أنه كان ينقل 3 ملايين راكب يوميًا، بواقع 1.5 مليون راكب في الخط الأول، و800 ألف راكب في الخط الثاني، ونحو 300 ألف راكب في الخط الثالث.
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