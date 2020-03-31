كامل الوزير: كورونا لن يهزم المصريين.. قد يكون محفز في المستقبل
تحرير:التحرير
٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م
كامل الوزير
?قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يجب استمرار العمل مع الحرص والتأمين والتعقيم ونشر ثقافة الوعي والتأمين لمحاربة الفيروس اللعين، موضحًا أن الفيروس لن يهزم المصريين، بل قد يكون محفز لينا في المستقبل، من خلال مراجعة سلوكياتنا ومراعاتها، ومراعاة أسلوب الاختلاط.
وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه أخذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا.
وتابع: «مش هينفع نقفل كل مصانعنا، ونقفل كل مشروعاتنا المهمة جدا، اللي لازم تخش الخدمة، ومش هينفع نقفل التصدير والاستيراد، والمزارع بتاعتنا».وأوضح وزير النقل: «كون إن إحنا نوقف الحياة ده من رابع المستحيلات، لازم نخرج من هذه المحنة، وإحنا أقوياء ومشروعاتنا المهمة شغالة بل وخلصت».وأعلنت وزارة الصحة والسكان،
وتابع: «مش هينفع نقفل كل مصانعنا، ونقفل كل مشروعاتنا المهمة جدا، اللي لازم تخش الخدمة، ومش هينفع نقفل التصدير والاستيراد، والمزارع بتاعتنا».
وأوضح وزير النقل: «كون إن إحنا نوقف الحياة ده من رابع المستحيلات، لازم نخرج من هذه المحنة، وإحنا أقوياء ومشروعاتنا المهمة شغالة بل وخلصت».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ157 متعافيًا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.