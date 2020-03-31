محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م

الدكتور أحمد اللواح

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».

كان الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية توفي الإثنين الماضي عن عمر يناهز 57 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بمستشفى العزل بالإسماعيلية. وحرص الطاقم الطبي بالحجر الصحي في المستشفى على أداء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة