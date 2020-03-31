ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة. كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ولاء رضوان، يفيد بورود معلومات حول أحد المصانع الذي يقوم بتصنيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات استغلالا للظروف التي بها البلاد.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وتم شن حملة بمعرفة مباحث التموين على المصنع، وضبط بداخله ما يقرب من1500 كمامة مغشوشة قيد التصنيع، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.تم التحفظ على مالك المصنع ويدعى: «ع . ح . ع»، وإحالته للنيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم