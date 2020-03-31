جريمة

ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة. كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ولاء رضوان، يفيد بورود معلومات حول أحد المصانع الذي يقوم بتصنيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات استغلالا للظروف التي بها البلاد.
على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وتم شن حملة بمعرفة مباحث التموين على المصنع، وضبط بداخله ما يقرب من1500 كمامة مغشوشة قيد التصنيع، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.تم التحفظ على مالك المصنع ويدعى: «ع . ح . ع»، وإحالته للنيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم
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ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
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مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين داخل بيارة صرف في الشرقية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 6 آخرون باختناق، بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، أثناء أعمال رفع المياه من بئر صرف بقرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ تبين تولي عامل غلق محبس في حجرة صرف بالقرب من محطة رئيسية بالمنطقة، إلا أنه تعثر في الخروج، فحاول زملائه مساعدته مما تسبب في سقوطهم بالبيارة واحدًا تلو الآخر وإصابتهم جميعًا بحالة اختناق، فيما نجح الأهالي فى انتشالهم، وفارق إثنين منهم الحياة على الفور، فيما جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لانقاذ الباقين.
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فك غموض جثة النيل عند كوبري الجامعة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان شاب عشريني، عثر الأهالي على جثمانه طافيًا على سطح مياه نهر النيل، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة، وتدخلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان فور إبلاغ الأهالي بظهوره، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى إم المصريين، إذ أكد الأطباء حدوث الوفاة قبل عدة ساعات من انتشال الجثمان، مما ساعد في طفوه، وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى، إذ تبين من مناظرة النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرية به، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية.
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في رابع أيام الحظر.. تواجد أمني مكثف بشوارع الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، حالة من الانضباط والتكثيف الأمني بجميع الشوارع الرئيسية، في رابع أيام حظر التجوال، إذ تم إعداد عددًا كبيرًا من الكمائن في مختلف أنحاء المحافظة للتأكد من هوية العابرين واستثتاء بعض الحالات الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي والصحفيين بناءًا على قرار رئيس الوزراء، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، رؤوساء الوحدات بمتابعة الحالة الأمنية كلًا منهم في دائرة القسم الخاص به، أن تجوب دوريات الشرطة في شوارع المحافظة وضواحيها لتطبيق قرار الحظر.
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«شقى عمري راح».. حكاية سقوط النصاب المليونير

«شقى عمري راح يا بيه.. اتنصب عليا في مليون جنيه».. بهذه الكلمات تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله بإجمالي 925 ألف جنيه، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدانا، وتم تقنين وضع يده عليها «خلافاً للحقيقة». ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى وفحص البلاغ، والوقوف على ملابساته كاملة.
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مصرع شخص وإصابة 15 أخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعة، بينما أصيب 15 أخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب وانتداب الطب الشرعي لتصريح دفن المتوفي. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة نقل الفيوم، تحمل رقم «6547 ف ه ج»، أمام محطة كهرباء الشباب بمنطقة الدواويس بمدينة القصاصين.
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إصابة 24 عاملا في تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

‏أصيب 24 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وجروح قطعية، إثر تصادم سيارتين نقل على طريق الإسماعيلية الصالحية "36 الحربي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. البداية بتلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري مامور مركز القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، تحمل عمال إلى إحدى المزارع على طريق الإسماعيلية الصالحية، ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.
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