تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية
تحرير:محمد مصباح
٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م
أرشيفية
كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
وشنت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة موسعة لضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق جميع المحال التجارية، وانطلقت الحملات الأمنية بنطاق المحافظة، إذ شملت الأحياء والمراكز والمدن.
وفي نفس السياق كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالاستمرار
وشنت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة موسعة لضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق جميع المحال التجارية، وانطلقت الحملات الأمنية بنطاق المحافظة، إذ شملت الأحياء والمراكز والمدن.
وفي نفس السياق كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالاستمرار في التواجد والمرور على جميع الشوارع الخاصة بكل دائرة لمتابعة قرار حظر التجوال وضبط المخالفين من محلات ومارة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة.