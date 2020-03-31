تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م

أرشيفية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.

وشنت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة موسعة لضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق جميع المحال التجارية، وانطلقت الحملات الأمنية بنطاق المحافظة، إذ شملت الأحياء والمراكز والمدن. وفي نفس السياق كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، ضباط وحدات الأقسام والمراكز بالاستمرار