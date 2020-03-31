ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م

أرشيفية

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية ومباحث التموين بالقليوبية، تفيد بوجود مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية بمدينة بنها، وتخزين كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج المواد الغذائية بداخله، وبالفعل تمت مداهمة المكان وضبط مالكه لحيازته أكثر من 4 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر. وتبين أن المصنع غير مرخص للصناعات الغذائية،