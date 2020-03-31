جريمة

ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م
أرشيفية
أرشيفية
تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية ومباحث التموين بالقليوبية، تفيد بوجود مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية بمدينة بنها، وتخزين كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج المواد الغذائية بداخله، وبالفعل تمت مداهمة المكان وضبط مالكه لحيازته أكثر من 4 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر. وتبين أن المصنع غير مرخص للصناعات الغذائية،
اقرأ المزيد
قوات-الداخلية (1)

تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
وزارة-الداخلية

ضبط 1500 كمامة مغشوشة داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ما يقرب من 1500 كمامة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بمنطقة أبوصوير، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءت اللازمة. كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ولاء رضوان، يفيد بورود معلومات حول أحد المصانع الذي يقوم بتصنيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات استغلالا للظروف التي بها البلاد.
بيارة-صرف-صحي

مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين داخل بيارة صرف في الشرقية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 6 آخرون باختناق، بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، أثناء أعمال رفع المياه من بئر صرف بقرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ تبين تولي عامل غلق محبس في حجرة صرف بالقرب من محطة رئيسية بالمنطقة، إلا أنه تعثر في الخروج، فحاول زملائه مساعدته مما تسبب في سقوطهم بالبيارة واحدًا تلو الآخر وإصابتهم جميعًا بحالة اختناق، فيما نجح الأهالي فى انتشالهم، وفارق إثنين منهم الحياة على الفور، فيما جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لانقاذ الباقين.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

فك غموض جثة النيل عند كوبري الجامعة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان شاب عشريني، عثر الأهالي على جثمانه طافيًا على سطح مياه نهر النيل، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة، وتدخلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان فور إبلاغ الأهالي بظهوره، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى إم المصريين، إذ أكد الأطباء حدوث الوفاة قبل عدة ساعات من انتشال الجثمان، مما ساعد في طفوه، وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى، إذ تبين من مناظرة النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرية به، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

3 دقائق مصورة تلخص جهود مباحث التموين في 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
قضية-الرشوة (2)

ضبط متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية، لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بما من شأنه أن يُضر بالاقتصاد القومي، وتبين أن المتهمين هما مالك مكتبين للسفريات، أحدهما كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، محكوم عليه فى قضية غش، والمدير المسئول عن المكتب، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما غير المشروع، وجاري حصر التعاملات المالية للمتهمين، لتقدير المبالغ التي قاما بالاتجار فيها على مدار عدة سنوات، علاوة على التحري عن المتعاملين معهما.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]