مدير حميات طوخ لمخالطي طبيب الكورونا:«اعزلوا أنفسكم»

تطهير قرية كفر عابد بمركز طوخ بعد إثبات إيجابية حالة طبيب الحميات بفيروس كورونا، والإتصال بالمرضى الذين خالطوه للتعرف على حالتهم الصحية.. الطبيب قام بالكشف على ستة أطفال.

تحرير:خالد وربي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ م

ناشد الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى حميات طوخ بالقليوبية، المرضى الذين خالطوا الدكتور أيمن سليمان، طبيب الحميات، الأيام الماضية، قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في عيادته الخاصة بقرية كفر عابد بمركز طوخ، عزل أنفسهم ذاتيًا في أماكن منفصلة، وعند ظهور أي أعراض عليهم الاتصال بالخط الساخن 105. وأضاف «يوسف»، في تصريحات صحفية اليوم، أن «المرضى سيتم الاتصال بهم من قبل فريق الترصد بالوحدة الصحية، التي بدأت عمليات تطهير بالقرية، وأخذ عينات من المخالطين للطبيب».

وأوضح مدير المستشفى أن «الطبيب تعامل مع أحد حالات الاشتباه في حميات العباسية، الذي كان يعاني من حالة صعبة وتوقف في القلب فتدخل لإجراء الإنعاش للحالة، وهو الأمر الذي ربما يكون سببًا في إصابته بالفيروس خلال تركيبه أنبوبة حنجرية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي». وأشار أنه «بتقصي الحالات

وأوضح مدير المستشفى أن «الطبيب تعامل مع أحد حالات الاشتباه في حميات العباسية، الذي كان يعاني من حالة صعبة وتوقف في القلب فتدخل لإجراء الإنعاش للحالة، وهو الأمر الذي ربما يكون سببًا في إصابته بالفيروس خلال تركيبه أنبوبة حنجرية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي».

وأشار أنه «بتقصي الحالات التي خالطت الطبيب وقام بالكشف عليها في عيادته الخاصة بقرية كفر عابد، تبين أنه قام بالكشف على طفلين من قرية كفر منصور، و4 أطفال بقريته كفر عابد».

ولفت أن «فريق الترصد يتابع الحالات، وأسرهم، ويقوم بإجراء عمل المسحات لهم والتحاليل اللازمة لهم بما فيهم أسرة الطبيب المكونة من زوجته وطفلتين قبل أن يشعر بالأعراض ويعزل نفسه ويغلق العيادة».

وتابع «يوسف»: «الطبيب شعر بأعراض المرض، يوم الأحد الماضي، وقام بإجراء التحليل لنفسه وعندما ظهر، مساء الإثنين، بإيجابيته للفيروس، اتصل بالخط الساخن 105، حيث جري حجزه بمستشفى قها المركزي».

ولفت أنه أبلغ الإدارة الصحية بطوخ لاتخاذ الإجراءات الوقائية للمواطنين المخالطين للطبيب، مشيرا إلى أن «الطبيب دخل مستشفى العزل بقها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء».

وقامت فرق الطب الوقائي بمديرية الصحة بتعقيم منزل الطبيب والمنازل المجاورة له والشارع الذي يقع فيه وعيادته الخاصة وجميع الشوارع المحيطة بهما.

فيما قام فريق آخر من الطب الوقائي بتعقيم مدينة قها ومقر مستشفى العزل بالمدينة.

كان الدكتور أحمد يوسف، نشر تعليقا على صفحته الشخصية «فيس بوك» قال فيها: إن الطبيب المصاب بطوخ هو أيمن سليمان وهو صديق له، وإنه أصيب أثناء عمله بمستشفى حميات العباسية، وعندما ظهرت عليه الأعراض قام بعزل نفسه وقام بعمل التحليل لنفسه وأثبت إيجابية التحليل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ157 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.



وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، اليوم، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.