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مدير حميات طوخ لمخالطي طبيب الكورونا:«اعزلوا أنفسكم»

تطهير قرية كفر عابد بمركز طوخ بعد إثبات إيجابية حالة طبيب الحميات بفيروس كورونا، والإتصال بالمرضى الذين خالطوه للتعرف على حالتهم الصحية.. الطبيب قام بالكشف على ستة أطفال.
تحرير:خالد وربي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ م
كورونا
كورونا
ناشد الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى حميات طوخ بالقليوبية، المرضى الذين خالطوا الدكتور أيمن سليمان، طبيب الحميات، الأيام الماضية، قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في عيادته الخاصة بقرية كفر عابد بمركز طوخ، عزل أنفسهم ذاتيًا في أماكن منفصلة، وعند ظهور أي أعراض عليهم الاتصال بالخط الساخن 105. وأضاف «يوسف»، في تصريحات صحفية اليوم، أن «المرضى سيتم الاتصال بهم من قبل فريق الترصد بالوحدة الصحية، التي بدأت عمليات تطهير بالقرية، وأخذ عينات من المخالطين للطبيب».
وأوضح مدير المستشفى أن «الطبيب تعامل مع أحد حالات الاشتباه في حميات العباسية، الذي كان يعاني من حالة صعبة وتوقف في القلب فتدخل لإجراء الإنعاش للحالة، وهو الأمر الذي ربما يكون سببًا في إصابته بالفيروس خلال تركيبه أنبوبة حنجرية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي». وأشار أنه «بتقصي الحالات
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الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

كامل الوزير: كورونا لن يهزم المصريين.. قد يكون محفز في المستقبل

?قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يجب استمرار العمل مع الحرص والتأمين والتعقيم ونشر ثقافة الوعي والتأمين لمحاربة الفيروس اللعين، موضحًا أن الفيروس لن يهزم المصريين، بل قد يكون محفز لينا في المستقبل، من خلال مراجعة سلوكياتنا ومراعاتها، ومراعاة أسلوب الاختلاط. وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه أخذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا.
صرف معاشات

معا ضد كورونا.. مبادرة شبابية لتنظيم صرف المعاشات في بنها

أيام عصيبة تنتظر كبار السن في ظل انتشار كورونا، خاصة أنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ذروة تفشي الفيروس المستجد، بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر أبريل، وغالبا ما يتكدس المواطنين أمام المنافذ المختلفة لصرف مستحقاتهم، ورغم جهود الحكومة الاستباقية للحد من الزحام من خلال تقسيم المستفيدين على أيام وزيادة منافذ الصرف، إلا أن المؤشرات تؤكد أن التجمعات ستكون مكثفة، بسبب الغياب المتوقع في التنظيم، نظرا لخفض عدد الموظفين بالهيئات والمصالح الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ما دفع شباب مدينة بنها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقليوبية، لتدشين مبادرة تطوعية لمساعدة أصحاب المعاشات على مدار أيام الصرف.
معرض- زهور- الخريف (4)

انقسام حول ظهور روائح «الفل والياسمين» في الإسكندرية

«فاحت رائحة فل وياسمين وعطر جميلة» على شوارع الإسكندرية، مساء أمس، ونالت اهتمام جميع المواطنين بصورة جعلت وسائل المشتركين على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تسابقت لمعرفة أسباب انتشار هذه الروائح في مثل هذا التوقيت؛ ما اعتبره البعض أنه إيذان ببدء فصل الربيع، بينما أشار آخرون أنها رسالة تميز المدينة الساحلية عن غيرها، فيما انقسم فريقان حول سبب انتشار هذه الروائح التي غطت المدينة الساحلية، فيرى أحدهما أنها تعود لانتشار الحدائق والمتنزهات، ويرى الآخر أنها تشير إلى أنها تعود إلى روائح التطهير الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الهدوء يسود الإسكندرية في الحظر.. وتوزيع معونات على العمال

ساد الهدوء أرجاء محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع بدء حظر التجوال سادس أيام الحظر التي فرضتها أجهزة الدولة المصرية ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت مديرية أمن الأسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، جميع القوات على مداخل ومخارج المحافظة، وفي الأماكن والنقاط الرئيسية الخاصة بإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية لتطبيق الحظر الكامل على جميع المناطق والشوارع، وبخاصة الطرق التي تشهد تجمعات كبيرة.
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??كورونا في الكويت

737 حالة وفاة و10 الآف مصابا.. حصيلة ضحايا كورونا بالولايات المتحدة

أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها «CDC» في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة. وتشير آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير، وفقا لروسيا اليوم. وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا. تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
كورونا

44 وفاة.. و343 مصابا.. ارتفاع ضحايا كورونا في تركيا

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في يوم واحد. وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين، مضيفا، أنه ورغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (7)

فرنسا: 2400 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 240 شخصا

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بمقدار 240 وفاة منذ أمس الإثنين، ليتجاوز الإجمالي 1100 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد، بزيادة نسبتها 28% في يوم. وبذلك تعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا بحسب سبوتنيك. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل أمس الاثنين.
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