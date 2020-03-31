ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

تحرير:خالد وربي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42 حالة، قائلة إن مختبراتها سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 506 حالات، تم 131 شخصا منهم.ومن جانبها، أكدت سلطة الطيران المدني، استمرار تعليق