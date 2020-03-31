سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

تحرير:خالد وربي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42 حالة، قائلة إن مختبراتها سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 506 حالات، تم 131 شخصا منهم.ومن جانبها، أكدت سلطة الطيران المدني، استمرار تعليق
اقرأ المزيد
طائرات الجيش الليبي

غارات جوية على القوات التركية شرقي مصراته

أعلن سلاح الجو التابع «للجيش الوطني الليبي»، أن طائراته شنت غارات استهدفت غرفة عمليات التحكم بالطيران المسير، وأحد مقرات الإقامة لضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية بمصراته. وأشار «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري إلى تدمير محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي المدينة، مؤكدًا على أن العمليات «لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرقي مصراته»، وفقا لروسيا اليوم.
??كورونا في الكويت

فرض حظر التجوال في حضرموت لمواجهة وباء «كورونا»

أعلنت محافظة حضرموت شرقي اليمن، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجوال في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "نعلن عن فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا"، واستثنى البيان من هذا الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.
الحوثيين

السعودية تكشف لأول مرة عن دعوتها الحوثيين للتفاوض في الرياض

كشف مسؤول سعودي رفيع، عن إجراء المملكة محادثات يومية مع الحوثيين في اليمن، وأنها دعت ممثلين عن هذه الجماعة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لإجراء محادثات سلام في الرياض، بحسب "روسيا اليوم". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قوله، إن اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ما زال مطروحا على الرغم من تصاعد العنف قبل أيام، لكنه قال إن الحوثيين لم يستجيبوا للعرض بعد.
فيروس كورونا

في زمن الكورونا.. هل حان الوقت لإسكات صوت البنادق؟

"رب ضارة نافعة" هذه المقولة يمكن أن تنطبق على الوضع الحالي بعد أن تسبب وباء "كورونا" في وقف الحروب مؤقتا وكأن العالم العربي على موعد مع هدنة ربما تطول أو تقصر للتوجه الى حرب أخرى من نوع خاص وهي محاربة هذا الوباء العالمي الذي أصبح العدو المشترك للعالم أجمع، ففي ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت العديد من الدول في اتخاذ الكثير من الإجراءات على المستوى الداخلي والخارجي أيضا من أجل مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث علقت عدد من الدول حروبها في الخارج من أجل محاربة "كورونا" في الداخل.
اقرأ المزيد من الأخبار
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 710 أشخاص.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ157 متعافيًا.
خالد-الجندي (2)

خالد الجندي عن كورونا: العالم ينقصه الكثير من النظافة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جلوس المواطنين في منازلهم هي محاربة من أجل المجتمع، مضيفا:«قعدتك في بيتك بتحمي البشرية، وتدافع عن البشرية، وتطبيق لقوانين الله في الأرض، وأخذ بالأسباب وتحقيق لمعنى كلمة لا إله إلا الله»، قائلًا: «مِنْ أَجْلِ ذَ?لِكَ كَتَبْنَا عَلَى? بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».
فيروس- كورونا (3)

في 24 ساعة.. 63 ألف إصابة بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 835 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألف شخصا. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس حول العالم أكثر من 63 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب سبوتنيك. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
هالة-زايد

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]