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البترول توضح حقيقة زيادة أسعار الوقود الجديدة

تحرير:محمد صلاح ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ م
أرشيفية
أرشيفية
صرح حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ،بعدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول إبريل، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة، وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأوضح عبد العزيز في تصريحات له، أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.
صندوق-النقد-الدولى

صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات مصر وإيرادات قناة السويس بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".
الكسندر-فرومان-رئيس-فودافون-مصر‎

تبرع وتوعية.. ماذا قدمت فودافون لمواجهة أزمة كورونا؟

أعلنت شركة فودافون مصر بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع إطلاق حملة توعية وتبرعات عن طريق الرسائل النصية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبدأت الحملة بوضع 10 ملايين جنيه تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد، إيمانا من الشركة بأهمية التكاتف الوطني والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وتأتي تلك الخطوة إيمانا من الشركة والمؤسسة بدورهما البارز في دفع عجلة التنمية في المجتمع المصري في مجالات عديدة أبرزها التعليم والصحة.
فيروس- كورونا (17)

المصرية للاتصالات تدعم دور الأيتام والمسنين بمواد التعقيم

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، أنها ستدعم مبادرة "حماية" التي أطلقتها مؤسسة "صناع الخير" بهدف تقديم الدعم ومستلزمات التطهير ومكافحة العدوى لدور رعاية الأيتام ودور المسنين في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة المبادرات التي شاركت فيها الشركة خلال الفترة الماضية لدعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لما تم اتخاذه من إجراءات احترازية.
بورصة (1)

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 532.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 9593.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة1.4% عند مستوي 994.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1030.9 نقطة.
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انخفاض-أسعار النفط

النفط يسجل أكبر خسارة له منذ حرب الخليج بسبب كورونا

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة بلغت 31% خلال تعاملات اليوم، الإثنين، مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، وذلك نتيجة انهيار اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج، من أجل مجابهة ضعف الطلب العالمي على النفط الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعيات ذلك السلبية على اقتصاد الصين التي تعد أكبر مستورد للخام، بحسب وكالة بلومبرج. وسجلت عقود شهر مايو تراجعا بنحو 30 % ليصل إلى سعر 31.02 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1991، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 34% ليصل إلى 27.34 دولار للبرميل.
منجم- ذهب (3)

خريطة التنقيب عن الذهب في مصر قبل المزايدة العالمية

تبدأ الحكومة في طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويبلغ إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية حوالي 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
البنك-المركزي

«المركزي»: الذهب ينخفض 3.51% خلال الأسبوع الماضي

أعلن البنك المركزي المصري أنخفاض الذهب بنسبة 3.51% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل 1585.7 دولار. وأضاف المركزي في التقرير الأسبوعي، أن الذهب سجل أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وأوضح التقرير أطلق انتشار فيروس كورونا موجة من عمليات البيع في سوق عقود البترول، وأنهت أسعار برنت تعاملات الأسبوع عند 50.5 دولار، بانخفاض بلغ 13.64% خلال الأسبوع، مسجلا أسوأ خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من أربع سنوات ليصل إلى أدنى مستوياته السعرية منذ ديسمبر 2018.
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