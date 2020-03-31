البترول توضح حقيقة زيادة أسعار الوقود الجديدة

تحرير:محمد صلاح ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ م

أرشيفية

صرح حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ،بعدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول إبريل، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة، وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات له، أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.