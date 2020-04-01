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الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

تحرير:خالد وربي ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ ص
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
فيروس- كورونا (14)

بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.
كورونا

ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا في روسيا والإجمالي 2337

سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا ارتفاعا قياسيا يوم الثلاثاء حيث قفز الإجمالي بواقع 500 حالة إلى 2337، لتسجل البلاد بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة فيها لليوم السابع على التوالي.
زيارة رئيس «الدوما» الروسي للبرلمان المصري

10 آلاف دولار غرامة نشر شائعات عن «كورونا» في روسيا

صادق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب من ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العام، بما في ذلك الأوبئة، وبناء على التعديلات الجديدة، فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن دخلت العاصمة موسكو ومناطق روسية أخرى، أمس الإثنين، اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو

وفاة رئيس الكونغو برازافيل السابق بوباء «كورونا»

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي يجتاج العالم حصد ضحاياه، حيث توفى الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانجو، في فرنسا، إثر تدهور حالته الصحية بسبب الفيروس، وفق ما أكده نجله جان جاك يومبى أوبانجو. وحكم الراحل (الذي توفي عن عمر 81 عاما)، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نجيسو، الذي ينحدر وإياه من نفس الولاية.
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خالد-الجندي (2)

خالد الجندي عن كورونا: العالم ينقصه الكثير من النظافة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جلوس المواطنين في منازلهم هي محاربة من أجل المجتمع، مضيفا:«قعدتك في بيتك بتحمي البشرية، وتدافع عن البشرية، وتطبيق لقوانين الله في الأرض، وأخذ بالأسباب وتحقيق لمعنى كلمة لا إله إلا الله»، قائلًا: «مِنْ أَجْلِ ذَ?لِكَ كَتَبْنَا عَلَى? بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».
فيروس- كورونا (3)

في 24 ساعة.. 63 ألف إصابة بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 835 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألف شخصا. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس حول العالم أكثر من 63 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب سبوتنيك. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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