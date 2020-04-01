ما الذي يدفعك لشراء هواتف هواوي بدون خدمات جوجل؟

قيمة مقابل سعر هي المعادلة التي يسعى لتحقيقها أي مستخدم يسعى لشراء هاتف جديد، وفي ظل كثرة المنتجات المتشابهة تبقى فرص الشركات الكبرى أقوى خاصة إذا كانت أسعارها مثل هواوي

تحرير:التحرير ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ ص

هاتف هواوي NOVA 7I

لكل جواد كبوة، وفي عالم البيزنس ما أكثر الكبوات التي تواجهها الشركات العالمية، وما بالنا إذا كانت شركة بحجم هواوي العملاقة وتواجه في المقابل الإدارة الأمريكية، لكننا اليوم لسنا بصدد الحديث عن أزمة هواوي مع الإدارة الأمريكية، بينما سنتحدث عن بعض نتائجها وكيف تغلبت هواوي على تحدياتها حتى الآن، بما في ذلك التحدي الأبرز بوقف خدمات جوجل الأمريكية عن الهواتف الجديدة، وهل يعني ذلك أن خدمات جوجل وغيرها من التطبيقات مثل "فيسبوك وواتساب" والتطبيقات الأساسية لن تعمل على هواتف هواوي الجديدة مثل HUAWEI Nova 7i وHUAWEI Y7p؟.

في الحقيقة، إن التجارب أثبتت على مدار الأسابيع الماضية عكس ذلك وكافة التطبيقات الأساسية تعمل بشكل طبيعي خاصة أن الشركات الأمريكية ليست لديها القدرة على خسارة عميل بحجم شركة هواوي. هواوي أدركت أن التحدي كبير، لذا قررت أن تقدم للعميل أعلى قيمة مقابل سعر في هواتفها الجديدة، فطرحت أحدث هواتفها HUAWEI Nova