ما الذي يدفعك لشراء هواتف هواوي بدون خدمات جوجل؟

قيمة مقابل سعر هي المعادلة التي يسعى لتحقيقها أي مستخدم يسعى لشراء هاتف جديد، وفي ظل كثرة المنتجات المتشابهة تبقى فرص الشركات الكبرى أقوى خاصة إذا كانت أسعارها مثل هواوي
لكل جواد كبوة، وفي عالم البيزنس ما أكثر الكبوات التي تواجهها الشركات العالمية، وما بالنا إذا كانت شركة بحجم هواوي العملاقة وتواجه في المقابل الإدارة الأمريكية، لكننا اليوم لسنا بصدد الحديث عن أزمة هواوي مع الإدارة الأمريكية، بينما سنتحدث عن بعض نتائجها وكيف تغلبت هواوي على تحدياتها حتى الآن، بما في ذلك التحدي الأبرز بوقف خدمات جوجل الأمريكية عن الهواتف الجديدة، وهل يعني ذلك أن خدمات جوجل وغيرها من التطبيقات مثل "فيسبوك وواتساب" والتطبيقات الأساسية لن تعمل على هواتف هواوي الجديدة مثل HUAWEI Nova 7i وHUAWEI Y7p؟.
في الحقيقة، إن التجارب أثبتت على مدار الأسابيع الماضية عكس ذلك وكافة التطبيقات الأساسية تعمل بشكل طبيعي خاصة أن الشركات الأمريكية ليست لديها القدرة على خسارة عميل بحجم شركة هواوي.
هواوي أدركت أن التحدي كبير، لذا قررت أن تقدم للعميل أعلى قيمة مقابل سعر في هواتفها الجديدة، فطرحت أحدث هواتفها HUAWEI Nova
في الحقيقة، إن التجارب أثبتت على مدار الأسابيع الماضية عكس ذلك وكافة التطبيقات الأساسية تعمل بشكل طبيعي خاصة أن الشركات الأمريكية ليست لديها القدرة على خسارة عميل بحجم شركة هواوي.
هواوي أدركت أن التحدي كبير، لذا قررت أن تقدم للعميل أعلى قيمة مقابل سعر في هواتفها الجديدة، فطرحت أحدث هواتفها HUAWEI Nova 7i وHUAWEI Y7p في السوق المصري وبأسعار أقل من منفافسيها في نفس الفئات، وبالإضافة لذلك تمنحك تجرية مختلفة لكونها مدعومة بشكل كامل بمنصة الخدمات والتطبيقات Huawei Mobile Services التي تحتوي على متجر التطبيقات الخاص بهواوي HUAWEI AppGallery، والذي يضم معظم التطبيقات الهامة والأساسية التي يحتاجها المستخدم في القيام بمهامه اليومية، وهي تمنح العميل تجربة ثرية بالتعامل مع منصة ذكية وسريعة ستكون في المستقبل قصة نجاح تقتضي بها بقية الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي ترفض الاحتكار.
بجانب خدمات هواوي الجديدة، يمكنك تنزيل التطبيقات والألعاب المفضلة على هواتف هواوي الجديدة دون الاعتماد على خدمات جوجل.
الطريقة الأولى:
هي متجر هواوي للتطبيقات والألعاب HUAWEI AppGallery، وهو متجر يحتوي على العديد من التطبيقات العالمية أو المحلية، إذ يتم تصنيف التطبيقات إلى 18 فئة من الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية والترفيه وغير ذلك.
تنقسم التطبيقات الي التسوق أونلاين مثل Souq.com، وNoon، وJumia، وOLX، وFawry، وLucky حيث يعتمد المستخدم على هذه التطبيقات في شراء وبيع كافة الأغراض والمنتجات، بالإضافة إلى تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات أونلاين مثل: Shahd، وNetflix، وWATCH It، بجانب التطبيقات الترفيهية والألعاب الشهيرة مثل، Snapchat، وTik Tok، وAnghami، وSound Cloud، وDeezer، والألعاب Pubg وCall Of Duty.
كما أنك كمستخدم لـHUAWEI AppGallery تستطيع الاستفادة من تطبيقات البنوك الشهيرة في مصر مثل CIB وبنك مصر لإجراء معاملاتك البنكية بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى وجود تطبيقات مشغلي الاتصالات في مصر مثل My Orange Egypt وMy We Egypt وMy Etisalat، فضلا عن إمكانية تشغيل تطبيقات الملاحة والخرائط من على المتصفح الرسمي لهواوي HUAWEI Browser، وتستطيع استخدام البريد الالكتروني من خلال متصفح هواوي أو من خلال تطبيق Huawei Email الذي يقدم كافة إعدادات أنظمة البريد الإلكتروني.
الطريقة الثانية:
أنت كمستخدم لخدمات هواوي لم تعود بحاجة إلى خدمات وتطبيقات جوجل Google Mobile Services لتنزيل واستخدام تطبيقاتهم المفضلة، مثل: "فيسبوك، واتساب، انستجرام، لينكد إن، تويتر"، لأنها تطبيقات مستقلة بذاتها تستطيع تنزيلها من خلال مواقع الشركات نفسها أيا كان نظام تشغيل هاتفك الذكي.
الطريقة الثالثة:
قم بتنزيل باقي التطبيقات على مواقع apkmonk، وAptoide، وApkpure التي تحتوي على ملايين التطبيقات والألعاب العالمية والشهيرة وتقدمها بصيغة APK.
جميع الطرق الثلاثة سهل تنفيذها في بضع دقائق، ولكن تلك الدقائق قد تساوي مئات الجنيهات ستوفرها بشرائك منتج بإمكانيات متقدمه عن المنافسين، وعليك مقارنة إمكانيات هاتف مثل Nova 7i بنفس الهواتف من فئته مع الوضع في الاعتبار الأسعار التي تمثل جزء رئيسي عند شراء هاتف جديد.
وتضم منصة Huawei HMS مايزيد عن 45 ألف تطبيق، كما يضم فريق هواوي مليون مطور في جميع أنحاء العالم، وخصصت الشركة مليار دولار لتطوير منصة HMS، وفازت المنصة بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701.