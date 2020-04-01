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ما الذي يدفعك لشراء هواتف هواوي بدون خدمات جوجل؟

قيمة مقابل سعر هي المعادلة التي يسعى لتحقيقها أي مستخدم يسعى لشراء هاتف جديد، وفي ظل كثرة المنتجات المتشابهة تبقى فرص الشركات الكبرى أقوى خاصة إذا كانت أسعارها مثل هواوي
تحرير:التحرير ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ ص
هاتف هواوي NOVA 7I
هاتف هواوي NOVA 7I
لكل جواد كبوة، وفي عالم البيزنس ما أكثر الكبوات التي تواجهها الشركات العالمية، وما بالنا إذا كانت شركة بحجم هواوي العملاقة وتواجه في المقابل الإدارة الأمريكية، لكننا اليوم لسنا بصدد الحديث عن أزمة هواوي مع الإدارة الأمريكية، بينما سنتحدث عن بعض نتائجها وكيف تغلبت هواوي على تحدياتها حتى الآن، بما في ذلك التحدي الأبرز بوقف خدمات جوجل الأمريكية عن الهواتف الجديدة، وهل يعني ذلك أن خدمات جوجل وغيرها من التطبيقات مثل "فيسبوك وواتساب" والتطبيقات الأساسية لن تعمل على هواتف هواوي الجديدة مثل HUAWEI Nova 7i وHUAWEI Y7p؟.
في الحقيقة، إن التجارب أثبتت على مدار الأسابيع الماضية عكس ذلك وكافة التطبيقات الأساسية تعمل بشكل طبيعي خاصة أن الشركات الأمريكية ليست لديها القدرة على خسارة عميل بحجم شركة هواوي. هواوي أدركت أن التحدي كبير، لذا قررت أن تقدم للعميل أعلى قيمة مقابل سعر في هواتفها الجديدة، فطرحت أحدث هواتفها HUAWEI Nova
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اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

خطر البرمجيات الخبيثة في مصر خلال أيام العمل أعلى بنسبة 68%

أظهر أحدث تقييم للإصابات الإلكترونية التي استهدفت المستخدمين في مصر توجهًا واضحًا يتمثل بانخفاض في النشاط التخريبي خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتوقِف حلول كاسبرسكي الأمنية أيام الأحد هجمات إلكترونية وتمنعها من إصابة ما يقرب من 45 ألف مستخدم في المتوسط، في حين يبلغ هذا الرقم خلال أيام الأسبوع نحو 66 ألفًا. ووفقًا لأبحاث كاسبرسكي، فإن هذا الاتجاه لا يشكّل مصادفة، وفق ما رأى ماهر يموت الباحث الأمني المختص في كاسبرسكي، والذي أكّد أن أفضل فرصة لنجاح المهاجمين في الوصول إلى غاياتهم الخبيثة، غالبًا ما تكمن في استهداف الأشخاص وهم يجلسون أمام لوحة المفاتيح، مشيرًا إلى أن "الغالبية العظمى من التهديدات تنتشر في الإنترنت ببساطة عبر البريد الإلكتروني، وتهدف إلى دفع المستخدمين إلى فتح ملف مرفق خبيث أو النقر على رابط ويب مفخخ، وزيارة موقع ويب للتصيّد، على سبيل المثال".
جوجل-تطلق-مساعد Google الشخصي باللغة العربية في مصر‎ (2)

جوجل تتوقف عن بيع هواتف بكسل 3 عبر متجرها

بعد ثلاثة أعوام على إطلاقها، لم تعد جوجل تبيع هواتف بكسل 3 و بكسل 3 إكس إل عبر متجرها الإلكتروني الرسمي. وأكد متحدث رسمي باسم الشركة أنها باعت كل الكمية المتاحة لديها ولم تعد تبيع المزيد من الهواتف من سلسلة بكسل 3. والآن فقط تعرض النسخة الأحدث وهي بكسل 4 وبسعر 799 دولار وللنسخة الأكبر بسعر 899 دولار. كانت هواتف بكسل 3 رائدة في مجالها عندما أطلقتها جوجل في عام 2017، حيث جاءت بمزايا متطورة في التصوير لاسيما الليلي مع ميزة Night Sight وغيرها Photobooth و Top Shot التي استخدمت برمجيات وتحسينات داخلية خاصة بجوجل وليس فقط على مستوى العتاد والعدسة.
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3 هواتف وساعة ومساعد ذكي.. هواوي تكشف عن عائلة p40 وملحقاتها

في موعدها المحدد لها منذ أسابيع، كشفت شركة هواوي عملاق الهواتف الصينية عن أحدث هواتفها من سلسلة P40 وملحقاتها، وأعلنت هواوي عنها اليوم الخميس، في حدث نظمته وتم بثه مباشرة على الإنترنت وذلك بدلًا من إطلاقه في العاصمة الفرنسية باريس بسبب فيروس كورونا. وتضمنت سلسلة هواتف هواوي الجديدة 3 هواتف، هي هواوي بي40 (Huawei P40) وهواوي بي40 برو (Huawei P40 Pro) وهواوي بي40 برو بلس (Huawei P40 Pro+)، والتي تصدر جميعها دون خدمات جوجل، نتيجة استمرار الحظر الأمريكي على استخدام هواوي للخدمات والتقنيات الأمريكية.
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