رياضة

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تثبت صحة موقف كهربا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص
محمود كهربا - صورة أرشيفية
محمود كهربا - صورة أرشيفية
قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن عقد محمود كهربا مع الزمالك سليم 100%، فسخ العقد من جانب واحد وانضمام اللاعب للأهلي مخالف للوائح والقوانين"، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي تثبت عدم صحة عقد كهربا مع الزمالك هي أن يكون التوقيع الموجود على العقد لا يخص اللاعب، أما ما يتحدث عنه كهربا بأن الزمالك لم يوثق العقد خلال شهر، فهذا أمر تنظيمي لو حدث لا يبطل العقد. ورحل كهربا عن الزمالك، الموسم الماضي، لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انضم للأهلي، وقدم الزمالك شكوى ضد اللاعب للفيفا.
وحول سماح الفيفا بمشاركة كهربا مع الأهلي واستخراج بطاقة مؤقتة، أوضح مجاهد: "هذا الأمر لا يثبت أحقية الأهلي في اللاعب، فهو إجراء روتيني لحين الفصل في شكوى الزمالك".   وعن انتخابات الجبلاية المقبلة، كشف أنه لن يترشح، لكنه سيحضر نفسه للتواجد في انتخابات 2024. ودافع مجاهد عن مجلس إدارة اتحاد الكرة
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محمود الخطيب

مصطفى يونس: الخطيب أعظم من محمد صلاح

قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، في مقابلة مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك"، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة الكرة المصرية لأنه حقق إنجازات كبيرة، لكنه ليس أعظم لاعب في تاريخ مصر، فمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، ولو وجد فرصة اللعب في أوروبا كان سيتخطى صلاح، موضحا: "الخطيب أكثر مهارة من صلاح، لكن الأرقام والإنجازات لا تصب في صالح الخطيب، بنفس منهج المقارنة بين إكرامي حارس الأهلي السابق الأكثر موهبة في مركزه، لكن الحضري الأكثر تحقيقا للإنجازات".
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محمود الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة

يرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يعيش يومًا تاريخيًا، بعد عقده اجتماع مجلس الإدارة، عبر الفيديو، جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقًا على الأحداث الجارية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس. وبدأ الخطيب حديثه، قائلًا: "الأهلي يعيش يومًا تاريخيًا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي، ملتزمون جدًا بإجراءات الوقاية، وقمنا بتمديد إغلاق الفروع، وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل، ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".
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الفيفا يبدأ إتخاذ إجراءات إنقاذ كرة القدم

ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدشين صندوق مساعدات، لدعم الاتحادات الوطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، الناتجة عن تجمد منافسات اللعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.? وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع، بعدما أودى بحياة أكثر من 40 ألف جراء الإصابة به. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" سيدشن الاتحاد الدولي لكرة القدم صندوقًا من احتياطاته النقدية، بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، لمساعدة المتضررين من الأزمة في مجتمع كرة القدم عالميًا، وهي أضخم حزمة مساعدات في تاريخ الرياضة.?
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أحمد شوبير (7)

شوبير: لن أكرر «مأساة النائب» في اتحاد الكرة

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، اليوم الأحد، عن أنه لن يترشح على نفس المقعد في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة واصفًا تجربته الأخيرة بـ"المأساة"، مضيفا: "سأترشح على مقعد الرئيس إذا سمح ظروف عملي وحصلت على الموافقة، إذا لم أحصل على الموافقة لن أترشح، لأن الإعلام مصدر رزقي وحياتي". وعن بند تضارب المصالح، قال شوبير: "محمد فضل كان يريد وضع بند تضارب المصالح في لائحة اتحاد الكرة المقبلة، إلا أن هذا مخالف دستوريا".
كهربا

اتحاد الكرة يخفف عقوبة كهربا وإمام عاشور

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي من حيث الشكل. وفيما يتعلق بالموضوع قررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من إيقافهما حتى نهاية الموسم الجاري.
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حازم إمام يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو

كشف حازم إمام، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ترشيحه للمدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب لقيادة الفراعنة بعد رحيل هيكتور كوبر، عن ذات المنصب، حيث قال: "اجتمعت مع خليلوزيتش في فرنسا ولكن تخفيض الراتب السنوي وراء قرار التعاقد مع أجيري بترشيح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق". وأشار إلى أنه فكر أكثر من مرة في الاستقالة ولكن وجود أبو ريدة وراء تراجعه، موضحا أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وأوضح أنه يرفض تقييم مدرب المنتخب بالقطعة خاصة أن التاريخ شاهد على تجربة مريرة بعد إقالة محمود الجوهري.
وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
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