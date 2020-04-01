أحمد مجاهد: حالة وحيدة تثبت صحة موقف كهربا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص

محمود كهربا - صورة أرشيفية

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن عقد محمود كهربا مع الزمالك سليم 100%، فسخ العقد من جانب واحد وانضمام اللاعب للأهلي مخالف للوائح والقوانين"، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي تثبت عدم صحة عقد كهربا مع الزمالك هي أن يكون التوقيع الموجود على العقد لا يخص اللاعب، أما ما يتحدث عنه كهربا بأن الزمالك لم يوثق العقد خلال شهر، فهذا أمر تنظيمي لو حدث لا يبطل العقد. ورحل كهربا عن الزمالك، الموسم الماضي، لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انضم للأهلي، وقدم الزمالك شكوى ضد اللاعب للفيفا.

وحول سماح الفيفا بمشاركة كهربا مع الأهلي واستخراج بطاقة مؤقتة، أوضح مجاهد: "هذا الأمر لا يثبت أحقية الأهلي في اللاعب، فهو إجراء روتيني لحين الفصل في شكوى الزمالك". وعن انتخابات الجبلاية المقبلة، كشف أنه لن يترشح، لكنه سيحضر نفسه للتواجد في انتخابات 2024. ودافع مجاهد عن مجلس إدارة اتحاد الكرة



وحول سماح الفيفا بمشاركة كهربا مع الأهلي واستخراج بطاقة مؤقتة، أوضح مجاهد: "هذا الأمر لا يثبت أحقية الأهلي في اللاعب، فهو إجراء روتيني لحين الفصل في شكوى الزمالك".



وعن انتخابات الجبلاية المقبلة، كشف أنه لن يترشح، لكنه سيحضر نفسه للتواجد في انتخابات 2024.



ودافع مجاهد عن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، قائلا: "3 مجالس فقط حققت إنجاز التأهل للمونديال، مجلس حسن صبري سنة 1934، ومجلس حسن عبدون 1990، ومجلس هاني أبو ريدة 2018".



تابع: "أقيم الفترة التي قضيناها في اتحاد الكرة بالجيدة والمثمرة ونستحق علامة 8 من 10 بسبب تحقيق إنجازات التأهل للمونديال واستضافة بطولتي أمم إفريقيا للكبار والأوليمبي، بالإضافة للتأهل لنهائي إفريقيا 2017 بعد 3 دورات من الغياب".