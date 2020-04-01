رياضة

مصطفى يونس: الخطيب أعظم من محمد صلاح

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ ص
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي - صورة أرشيفية
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي - صورة أرشيفية
قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، في مقابلة مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك"، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة الكرة المصرية لأنه حقق إنجازات كبيرة، لكنه ليس أعظم لاعب في تاريخ مصر، فمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، ولو وجد فرصة اللعب في أوروبا كان سيتخطى صلاح، موضحا: "الخطيب أكثر مهارة من صلاح، لكن الأرقام والإنجازات لا تصب في صالح الخطيب، بنفس منهج المقارنة بين إكرامي حارس الأهلي السابق الأكثر موهبة في مركزه، لكن الحضري الأكثر تحقيقا للإنجازات".
وأضاف يونس أن محمد إبراهيم، كان أفضل مهاريا في مرحلة الناشئين من صلاح، لكنه لم يستكمل المشوار بنفس الطريقة، إذ أن إبراهيم يحتاج لمعاملة نفسية خاصة مثل صالح جمعة وكهربا. وأشار إلى أن سر نجاح صلاح يتمثل في كونه يحدد هدفا ويقاتل عليه، فصلاح عظيم بفكره وعقليته، كاشفا عن تواصله معه الأسبوع الماضي لأنه مثل
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كهربا

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تثبت صحة موقف كهربا

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن عقد محمود كهربا مع الزمالك سليم 100%، فسخ العقد من جانب واحد وانضمام اللاعب للأهلي مخالف للوائح والقوانين"، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي تثبت عدم صحة عقد كهربا مع الزمالك هي أن يكون التوقيع الموجود على العقد لا يخص اللاعب، أما ما يتحدث عنه كهربا بأن الزمالك لم يوثق العقد خلال شهر، فهذا أمر تنظيمي لو حدث لا يبطل العقد. ورحل كهربا عن الزمالك، الموسم الماضي، لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انضم للأهلي، وقدم الزمالك شكوى ضد اللاعب للفيفا.
محمود الخطيب (2)

محمود الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة

يرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يعيش يومًا تاريخيًا، بعد عقده اجتماع مجلس الإدارة، عبر الفيديو، جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقًا على الأحداث الجارية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس. وبدأ الخطيب حديثه، قائلًا: "الأهلي يعيش يومًا تاريخيًا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي، ملتزمون جدًا بإجراءات الوقاية، وقمنا بتمديد إغلاق الفروع، وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل، ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".
جيانى-انفانتينو - رئيس-فيفا‎ (3)

الفيفا يبدأ إتخاذ إجراءات إنقاذ كرة القدم

ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدشين صندوق مساعدات، لدعم الاتحادات الوطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، الناتجة عن تجمد منافسات اللعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.? وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع، بعدما أودى بحياة أكثر من 40 ألف جراء الإصابة به. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" سيدشن الاتحاد الدولي لكرة القدم صندوقًا من احتياطاته النقدية، بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، لمساعدة المتضررين من الأزمة في مجتمع كرة القدم عالميًا، وهي أضخم حزمة مساعدات في تاريخ الرياضة.?
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محمود الخطيب (2)

محمود الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة

يرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه يعيش يومًا تاريخيًا، بعد عقده اجتماع مجلس الإدارة، عبر الفيديو، جاء ذلك في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقًا على الأحداث الجارية بشأن تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الناس. وبدأ الخطيب حديثه، قائلًا: "الأهلي يعيش يومًا تاريخيًا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي، ملتزمون جدًا بإجراءات الوقاية، وقمنا بتمديد إغلاق الفروع، وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل، ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

هل تعمدت إدارة الأهلي الوقيعة بين فتحي والجماهير؟

بعد جلسة استغرقت نحو 5 ساعات من المفاوضات، أعلن النادي الأهلي أن أحمد فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشهدت الجلسة إصرار فتحي على فتح جميع الملفات، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجها له من شخصيات أو وسائل تواصل إجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق. فتحي تعرض للهجوم من بعض جماهير الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج القناة الرسمية للنادي، وتؤكد أن اللاعب يماطل في المفاوضات.
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
محمود الخطيب (2)

الشاطر: الأهلي لم يقصر مع مؤمن.. والخطيب وعد عاشور

أعرب إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من هجوم بعض اللاعبين القدامى بالقلعة الحمراء على مجلس إدارة القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، كاشفا عن وعد شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتولي مسؤولية تنظيم مباراة اعتزال لقائد الأهلي حسام عاشور، حال قرر إنهاء مسيرته هذا الموسم، كما سيعمل عاشور حال اعتزاله في قناة الأهلي لحين تأهيله فنيا أو إداريا بفترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، على نفقة القلعة الحمراء.
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