مصطفى يونس: الخطيب أعظم من محمد صلاح

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ ص

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي - صورة أرشيفية

قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، في مقابلة مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك"، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة الكرة المصرية لأنه حقق إنجازات كبيرة، لكنه ليس أعظم لاعب في تاريخ مصر، فمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، ولو وجد فرصة اللعب في أوروبا كان سيتخطى صلاح، موضحا: "الخطيب أكثر مهارة من صلاح، لكن الأرقام والإنجازات لا تصب في صالح الخطيب، بنفس منهج المقارنة بين إكرامي حارس الأهلي السابق الأكثر موهبة في مركزه، لكن الحضري الأكثر تحقيقا للإنجازات".

وأضاف يونس أن محمد إبراهيم، كان أفضل مهاريا في مرحلة الناشئين من صلاح، لكنه لم يستكمل المشوار بنفس الطريقة، إذ أن إبراهيم يحتاج لمعاملة نفسية خاصة مثل صالح جمعة وكهربا. وأشار إلى أن سر نجاح صلاح يتمثل في كونه يحدد هدفا ويقاتل عليه، فصلاح عظيم بفكره وعقليته، كاشفا عن تواصله معه الأسبوع الماضي لأنه مثل