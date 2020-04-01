ترامب: مستعد للتوسط في خلاف النفط بين موسكو والرياض

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، استعداده للتوسط بين السعودية وروسيا لوقف حرب أسعار النفط الدائرة بين البلدين، والتي أدت إلى انهيار أسعاره، قائلا: "البلدين يناقشان ذلك وسأنضم إليهما في الوقت المناسب إذا لزم الأمر"، مضيفا أنه بحث مطولا هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مكالمتين هاتفيتين في الأيام الأخيرة.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية خفضت، بالاتفاق مع روسيا ودول نفطية أخرى، إنتاج النفط خلال السنتين الماضيتين لرفع الأسعار المتراجعة منذ 2014. وخلال اجتماع عقد في فيينا، في فبراير الماضي، دعت الرياض إلى خفض إضافي بمقدار 1,5 مليون برميل يوميا، لمواجهة تدهور الأسعار الناجم عن وباء