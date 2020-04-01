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ترامب: مستعد للتوسط في خلاف النفط بين موسكو والرياض

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، استعداده للتوسط بين السعودية وروسيا لوقف حرب أسعار النفط الدائرة بين البلدين، والتي أدت إلى انهيار أسعاره، قائلا: "البلدين يناقشان ذلك وسأنضم إليهما في الوقت المناسب إذا لزم الأمر"، مضيفا أنه بحث مطولا هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مكالمتين هاتفيتين في الأيام الأخيرة.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية خفضت، بالاتفاق مع روسيا ودول نفطية أخرى، إنتاج النفط خلال السنتين الماضيتين لرفع الأسعار المتراجعة منذ 2014. وخلال اجتماع عقد في فيينا، في فبراير الماضي، دعت الرياض إلى خفض إضافي بمقدار 1,5 مليون برميل يوميا، لمواجهة تدهور الأسعار الناجم عن وباء
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ترامب

ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بكولورادو بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافي في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي بدأ انتشاره في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا. وحسب بيان للبيت الأبيض، فسيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.
فيروس-كورونا (3)

وفاة أول رضيع بسبب فيروس «كورونا» في أمريكا

توفى أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أشارت إدارة الصحة العامة في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا. يذكر أن، عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة كسر حاجز 2000 شخص بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
كورونا 2

جهاز أمريكي يكشف الإصابة بوباء «كورونا» خلال 5 دقائق

أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا في حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية، ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق لما ذكره موقع "سكاى نيوز" بالعربية. وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة.
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ميلانيا-ترامب (1)

ترامب يعلن نتائج فحص «كورونا» لزوجته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "نعم إنها على ما يرام، والنتيجة سلبية"، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء. وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا، ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب في غرفة واحدة.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

بومبيو يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في زيارة مفاجئة،، وأشارت تقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى الدفع من أجل تنفيذ خطة السلام الأمريكية مع حركة طالبان، فيما ذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن بومبيو وصل إلى كابول اليوم حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ومسؤولين آخرين في إطار جهود الولايات المتحدة للمضي قدما في اتفاق سلام أمريكي تم التوقيع عليه الشهر الماضي مع حركة طالبان.
دونالد ترامب

ترامب عن كورونا: سنقرر أي اتجاه سنسلك بعد 15 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "بنهاية فترة الـ15 يوما، سنتخذ قرارا حول أي اتجاه سنسلك!". وأصدر ترامب إرشادات جديدة، في 16 مارس الجاري، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الـ15 يوما، كما أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
السودان

23 عاما من الحصار.. ماذا بعد رفع العقوبات عن السودان؟

بعد 23 عامًا وضع السودان أقدامه على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، بعد أن قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي خضع منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عامًا بعد آخر، دون أن تضع حسابًا لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي قدمتها.
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