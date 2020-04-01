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الرئيس البرازيلي يغير موقفه من وباء «كورونا»

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو - صورة أرشيفية
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو - صورة أرشيفية
وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأحد أكبر التحديات التي يواجهها جيله، ما يمثل تغيرا في موقفه بعد أسبوع من تقليله من مدى خطورة تهديد الفيروس وانتقاده للقيود المفروضة على الحياة العامة، قائلا: "الفيروس يمثل حقيقة واقعة، نحن نواجه أكبر التحديات في جيلنا، وإنه قلق بشأن إنقاذ حياة المواطنين والحفاظ على الوظائف، ولا يجب أن تكون الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس أسوأ من الفيروس نفسه"، جاء ذلك في خطاب تلفزيوني في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ويعد الرابع له منذ بدء الأزمة.
وتساءل بولسونارو: "ماذا سوف يحل بالبائعين المتجولين وغيرهم ممن يعملون في الخدمة في المنازل، الذين أتعامل معهم خلال حياتي العامة؟". ويشار إلى أن أكثر من 40% من البرازيليين يعتمدون على العمل غير الرسمي، وليس لديهم أي مدخرات يمكنهم الاعتماد عليها. ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وشملت تجميد أسعار
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كوريا - كورونا

7 وفيات و36 إصابة جديدة بوباء «كورونا» في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 35 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد إلى 3 آلاف و315 وفاة و81 ألفا و733 إصابة حتى نهاية أمس الثلاثاء، وجاءت حالات الوفاة المسجلة بواقع 6 حالات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في شنجهاي، فيما ارتفعت إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 806 حالات، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.
ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

ميركل تجري مشاورات مع حكومات الولايات بشأن «كورونا»

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المنتظر أن يتم تقييم للتطورات الراهنة المتعلقة بأعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا، وذلك للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لمكافحة انتشار الوباء. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت، في مارس الماضي، على فرض قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي حتى 5 أبريل الجاري على الأقل، ومن المتوقع تمديد هذه الإجراءات.
فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
فيروس- كورونا (14)

بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.
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جاير-بولسونارو-رئيس-البرازيل (1)

رئيس البرازيل: «كورونا» إنفلونزا بسيطة وخدعة إعلامية

اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، خصومه السياسيين والصحافة بـ"خداع" المواطنين عن عمد حول مخاطر فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تستعد فيه دول أمريكا اللاتينية لارتفاع متوقع في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء. وعلى الرغم من أن وباء "كوفيد-19" أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، ويبدو أنه قد يفرض خسائر فادحة على أمريكا اللاتينية في الأسابيع المقبلة، حيث تغلق العديد من الدول في القارة الحدود للحد من الأضرار، فإن بولسونارو قاوم مثل هذه الإجراءات الصارمة، ورفض "هستيريا" وسائل الإعلام بالفيروس الذي وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة".
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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