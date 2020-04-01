ميركل تجري مشاورات مع حكومات الولايات بشأن «كورونا»

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ ص

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - صورة أرشيفية

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المنتظر أن يتم تقييم للتطورات الراهنة المتعلقة بأعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا، وذلك للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لمكافحة انتشار الوباء. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت، في مارس الماضي، على فرض قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي حتى 5 أبريل الجاري على الأقل، ومن المتوقع تمديد هذه الإجراءات.

وكثير من الولايات الألمانية قررت سريان إجراءات تقييد الاختلاط الاجتماعي حتى 20 أبريل الجاري، حيث تنتهي العطلة المدرسية لعيد القيامة. وكان رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون، أعلن مطلع الأسبوع، أن التطورات التي تشهدها أعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا لا تدفع الحكومة الألمانية إلى دراسة إلغاء إجراءات