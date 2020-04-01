7 وفيات و36 إصابة جديدة بوباء «كورونا» في الصين

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 35 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد إلى 3 آلاف و315 وفاة و81 ألفا و733 إصابة حتى نهاية أمس الثلاثاء، وجاءت حالات الوفاة المسجلة بواقع 6 حالات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في شنجهاي، فيما ارتفعت إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 806 حالات، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 26 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالفيروس جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 186 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76 ألفا و238 شخصا. وبحلول نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 714 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج