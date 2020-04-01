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7 وفيات و36 إصابة جديدة بوباء «كورونا» في الصين

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 35 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد إلى 3 آلاف و315 وفاة و81 ألفا و733 إصابة حتى نهاية أمس الثلاثاء، وجاءت حالات الوفاة المسجلة بواقع 6 حالات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في شنجهاي، فيما ارتفعت إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 806 حالات، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.
وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 26 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالفيروس جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 186 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76 ألفا و238 شخصا. وبحلول نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 714 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج
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ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

ميركل تجري مشاورات مع حكومات الولايات بشأن «كورونا»

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المنتظر أن يتم تقييم للتطورات الراهنة المتعلقة بأعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا، وذلك للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لمكافحة انتشار الوباء. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت، في مارس الماضي، على فرض قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي حتى 5 أبريل الجاري على الأقل، ومن المتوقع تمديد هذه الإجراءات.
جايير بولسونارو المرشح لانتخابات الرئاسة البرازيل

الرئيس البرازيلي يغير موقفه من وباء «كورونا»

وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأحد أكبر التحديات التي يواجهها جيله، ما يمثل تغيرا في موقفه بعد أسبوع من تقليله من مدى خطورة تهديد الفيروس وانتقاده للقيود المفروضة على الحياة العامة، قائلا: "الفيروس يمثل حقيقة واقعة، نحن نواجه أكبر التحديات في جيلنا، وإنه قلق بشأن إنقاذ حياة المواطنين والحفاظ على الوظائف، ولا يجب أن تكون الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس أسوأ من الفيروس نفسه"، جاء ذلك في خطاب تلفزيوني في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ويعد الرابع له منذ بدء الأزمة.
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الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
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بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.
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ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

ميركل تجري مشاورات مع حكومات الولايات بشأن «كورونا»

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المنتظر أن يتم تقييم للتطورات الراهنة المتعلقة بأعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا، وذلك للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لمكافحة انتشار الوباء. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت، في مارس الماضي، على فرض قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي حتى 5 أبريل الجاري على الأقل، ومن المتوقع تمديد هذه الإجراءات.
تشانغ جيون

الصين تدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمكافحة "كورونا"

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن عبر الفيديو بشأن الوضع في سوريا ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، على رفع ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية التعسفية" عن سوريا فورا وبشكل كامل، معتبرا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جهود سوريا في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على قدرة البلدان على مواجهة المرض، ومنها سوريا، حيث يعاني المدنيون والأبرياء بشدة جراء تلك العقوبات". وتتولى الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس.
فيروس- كورونا (12)

بريطانيا تتهم الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لـ«كورونا»

اتهم وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة في الصين، ديسمبر الماضي، لكن لم تكن بعض التقارير الواردة من الصين واضحة بشأن حجم وطبيعة هذا المرض. ويأتي البيان وسط اتهامات بأن حكومة المملكة المتحدة تريد استخدام الصين كبش فداء لتبرير فشل مجلس الوزراء في تسريع الاختبارات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، خاصة بالنظر إلى أنه في حين وصلت بريطانيا للتو إلى 70 ألف اختبار فقط في الأسبوع، فإن ألمانيا تجري 500 ألف اختبار خلال نفس الفترة.
كوريا - كورونا

الصين تسجل 31 حالة اصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 31 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، و4 وفيات جديدة، فيما ذكرت السلطات الصحية في البلاد أن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخصا واحدا فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن جميع الوفيات الأربع الجديدة من مقاطعة هوبي، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات جديدة داخل المقاطعة التي تعتبر مركز تفشى المرض، والتي شهدت رفع إجراءات الإغلاق التي استمرت شهورا بشكل تدريجي.
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