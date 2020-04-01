إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص فيروس «كورونا»

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص

رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي - صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن نتيجة الفحوصات ستظهر، اليوم الأربعاء، وذلك عقب وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى وضع قائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة العمليات بالحجر نظراَ لمخالطتهم ضابط مصاب بالفيروس، موضحة أن كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين إصابته أمس الثلاثاء بفيروس كورونا.

وقالت قوات الاحتلال، في بيان له: "أقام كوخافي جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل 10 أيام، وتأكد اليوم من أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مصاب بكورونا، لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي بمكتبه حتى نهاية الأسبوع". وتبدأ قوات الاحتلال، بقيادة الجبهة الداخلية،