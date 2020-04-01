الصومال ترسل 14 طبيبا لإيطاليا لمساعدتها في كورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

الأطباء يواجهون كورونا - صورة أرشيفية

كشفت صحيفة "napolitan" الإيطالية عن أن الصومال بعد روسيا والصين وكوبا، هرعت هي الأخرى لتقديم المساعدة إلى إيطاليا للتعامل مع عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحا أن مجموعة من الأطباء والمتخصصين الصوماليين من جامعة مقديشيو الوطنية تستعد للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين، قائلين: "عقب سنوات عديدة، التقى 14 شخصا منا في مقديشيو، للترويج للمبادرات الطبية والاجتماعية. وخلال اجتماعنا اليوم تذكرنا بحنان معلمينا في ذلك الوقت، وكان جلهم تقريبا من الجنسية الإيطالية"، وذلك حسبما نقل موقع وكالة "روسيا اليوم".

وأضاف الأطباء: "هؤلاء المعلمون قدموا من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة" معبرين عن شعورهم بالأسف الشديد للإحصاءات بعدد الإصابات بـ"كوفيد - 19" في إيطاليا وللزيادة الكبيرة في أعداد المرضى والمتوفين. وأوضحوا :"نشعر في هذه اللحظة العصيبة بشكل خاص، بواجب التعبير عن تضامننا الصادق مع زملائنا في المؤسسات الطبية