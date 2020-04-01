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الصومال ترسل 14 طبيبا لإيطاليا لمساعدتها في كورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص
الأطباء يواجهون كورونا - صورة أرشيفية
الأطباء يواجهون كورونا - صورة أرشيفية
كشفت صحيفة "napolitan" الإيطالية عن أن الصومال بعد روسيا والصين وكوبا، هرعت هي الأخرى لتقديم المساعدة إلى إيطاليا للتعامل مع عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحا أن مجموعة من الأطباء والمتخصصين الصوماليين من جامعة مقديشيو الوطنية تستعد للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين، قائلين: "عقب سنوات عديدة، التقى 14 شخصا منا في مقديشيو، للترويج للمبادرات الطبية والاجتماعية. وخلال اجتماعنا اليوم تذكرنا بحنان معلمينا في ذلك الوقت، وكان جلهم تقريبا من الجنسية الإيطالية"، وذلك حسبما نقل موقع وكالة "روسيا اليوم".
وأضاف الأطباء: "هؤلاء المعلمون قدموا من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة" معبرين عن شعورهم بالأسف الشديد للإحصاءات بعدد الإصابات بـ"كوفيد - 19" في إيطاليا وللزيادة الكبيرة في أعداد المرضى والمتوفين. وأوضحوا :"نشعر في هذه اللحظة العصيبة بشكل خاص، بواجب التعبير عن تضامننا الصادق مع زملائنا في المؤسسات الطبية
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فيروس- كورونا (19)

دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
كورونا

للحد من كورونا.. بنما تفرق بين الجنسين في الشارع

أعلنت حكومة بنما، اليوم الأربعاء، عن إجراءات حجر صحي جديدة صارمة، وذلك من خلال فصل المواطنين حسب الجنس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «روسيا اليوم».
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يحمي من بكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة، أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرون غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا، موضحة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

بعد «كورونا».. حرائق الغابات تضرب الصين وسقوط قتلى

تعرضت الصين لحرائق غابات مدمرة أدت لسقوط قتلى، بعد أن بدأت تتعافى من فيروس كورونا الذي أصاب عشرات الآلاف وقتل الآلاف هناك. وصرح مسؤولون صينيون أن الظروف الجافة وارتفاع درجات الحرارة والتغير المفاجئ في اتجاه الرياح، قد ساهمت في تأجيج النيران ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، نشبت الحرائق في غابات بالمنطقة الجبلية من جنوب غربي الصين، وفقا لوسائل إعلام حكومية، ولا يزال الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون النيران قرب مدينة شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان، واستقرت حالة 3 أشخاص بعد فقدانهم، وتم العثور لاحقا على جثث 18 من رجال الإطفاء مع دليلهم، وذلك بحسب وكالة "شينخوا".
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فيروس كورونا

«كورونا» يصيب 29 عاملا في مستشفى بالمكسيك

أصيب نحو 29 من العاملين بمستشفى في المكسيك بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المكسيكية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق، وأن عدد الوفيات وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق، قائلة إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة، وذلك بحسب ما نقله موقع وكالة "روسيا اليوم".
فيروس- كورونا (12)

بلدة بدون «كورونا» في إيطاليا تثير اهتمام الأطباء

حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي (كوفيد 19) في 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري. وأشارت وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.
طائرة عسكرية المانية

سلاح الجو الألماني ينقل 6 مصابين بكورونا من إيطاليا

قرر سلاح الجو الألماني نقل مرضى إيطاليا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وذلك بسبب الأزمة البالغة التي تشهدها المستشفيات في شمال إيطاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة الإجلاء الطبي طراز "إيه 310"، وهي طائرة للجيش الألماني مزودة بوحدة للعناية المركزة، ستنقل اليوم السبت 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا في حالة خطرة من مدينة بيرجامو الإيطالية إلى مدينة كولونيا الألمانية. وبحسب البيانات، أقلعت الطائرة صباح اليوم من كولونيا.
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انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
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