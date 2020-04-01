«كورونا» يصيب 29 عاملا في مستشفى بالمكسيك

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أصيب نحو 29 من العاملين بمستشفى في المكسيك بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المكسيكية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق، وأن عدد الوفيات وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق، قائلة إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة، وذلك بحسب ما نقله موقع وكالة "روسيا اليوم".

وسبق أن أغلق محتجون مكسيكيون معبرا حدوديا مع الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا عن طريق المسافرين الأمريكيين الذين لا يخضعون لاختبارات الفحص اللازمة. وتعهد سكان ولاية سونورا الحدودية بتعطيل حركة المرور إلى المكسيك، وحمل متظاهرون يضعون أقنعة على وجوههم لافتات تقول للأمريكيين "أبقوا في