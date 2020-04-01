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«كورونا» يصيب 29 عاملا في مستشفى بالمكسيك

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أصيب نحو 29 من العاملين بمستشفى في المكسيك بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المكسيكية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق، وأن عدد الوفيات وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق، قائلة إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة، وذلك بحسب ما نقله موقع وكالة "روسيا اليوم".
وسبق أن أغلق محتجون مكسيكيون معبرا حدوديا مع الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا عن طريق المسافرين الأمريكيين الذين لا يخضعون لاختبارات الفحص اللازمة. وتعهد سكان ولاية سونورا الحدودية بتعطيل حركة المرور إلى المكسيك، وحمل متظاهرون يضعون أقنعة على وجوههم لافتات تقول للأمريكيين "أبقوا في
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فيروس- كورونا (19)

دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
كورونا

للحد من كورونا.. بنما تفرق بين الجنسين في الشارع

أعلنت حكومة بنما، اليوم الأربعاء، عن إجراءات حجر صحي جديدة صارمة، وذلك من خلال فصل المواطنين حسب الجنس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «روسيا اليوم».
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يحمي من بكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة، أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرون غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا، موضحة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

بعد «كورونا».. حرائق الغابات تضرب الصين وسقوط قتلى

تعرضت الصين لحرائق غابات مدمرة أدت لسقوط قتلى، بعد أن بدأت تتعافى من فيروس كورونا الذي أصاب عشرات الآلاف وقتل الآلاف هناك. وصرح مسؤولون صينيون أن الظروف الجافة وارتفاع درجات الحرارة والتغير المفاجئ في اتجاه الرياح، قد ساهمت في تأجيج النيران ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، نشبت الحرائق في غابات بالمنطقة الجبلية من جنوب غربي الصين، وفقا لوسائل إعلام حكومية، ولا يزال الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون النيران قرب مدينة شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان، واستقرت حالة 3 أشخاص بعد فقدانهم، وتم العثور لاحقا على جثث 18 من رجال الإطفاء مع دليلهم، وذلك بحسب وكالة "شينخوا".
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فيروس- كورونا (7)

الصومال ترسل 14 طبيبا لإيطاليا لمساعدتها في كورونا

كشفت صحيفة "napolitan" الإيطالية عن أن الصومال بعد روسيا والصين وكوبا، هرعت هي الأخرى لتقديم المساعدة إلى إيطاليا للتعامل مع عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحا أن مجموعة من الأطباء والمتخصصين الصوماليين من جامعة مقديشيو الوطنية تستعد للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين، قائلين: "عقب سنوات عديدة، التقى 14 شخصا منا في مقديشيو، للترويج للمبادرات الطبية والاجتماعية. وخلال اجتماعنا اليوم تذكرنا بحنان معلمينا في ذلك الوقت، وكان جلهم تقريبا من الجنسية الإيطالية"، وذلك حسبما نقل موقع وكالة "روسيا اليوم".
جوكو ويدودو

900 دولار.. مكافأة لأطباء إندونيسيا في مواجهة كورونا

وعد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في تصريحات له، اليوم الإثنين، بمكافأة تصل إلى 15 مليون روبية (900 دولار) في الشهر للعاملين بمجال الصحة الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا وسط زيادة الضغط على المستشفيات، مضيفا أن الممارسين العامين سوف يحصلون على 10 ملايين روبية، بينما يحصل أفراد طواقم التمريض على خمسة ملايين روبية. وقالت الجمعية الطبية الإندونيسية إن 6 أطباء توفوا بسبب الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وأن الطواقم الطبية تواجه نقصا في معدات الوقاية.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
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