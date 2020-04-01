14 أبريل.. تسليم 1296 وحدة بـ«سكن مصر» في القاهرة الجديدة

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص

سكن مصر - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم 14 أبريل الجاري، في تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وتشمل 1296 وحدة سكنية، بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع.

وأوضح أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسلات (11، 12، 13 بالمرحلة الأولى، و7، 8، 9 بالمرحلة الثانية)، مشيرا إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع

وأوضح أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسلات (11، 12، 13 بالمرحلة الأولى، و7، 8، 9 بالمرحلة الثانية)، مشيرا إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.



وقال غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 11 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 7 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم 14 أبريل، وحدات العمارة رقم 2 يوم 15 أبريل، وحدات العمارة رقم 3 يوم 16 أبريل، وحدات العمارة رقم 4 يوم 19 أبريل، وحدات العمارة رقم 5 يوم 21 أبريل، وحدات العمارة رقم 6 يوم 22 أبريل، وتم تخصيص يومي 7 و8 يونيو المقبل لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.



وأضاف أنه بالنسبة لوحدات مسلسل 12 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 8 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم 23 أبريل، وحدات العمارة رقم 2 يوم 26 أبريل، وحدات العمارة رقم 3 يوم 27 أبريل، وحدات العمارة رقم 4 يوم 28 أبريل، وحدات العمارة رقم 5 يوم 29 أبريل، وحدات العمارة رقم 6 يوم 30 أبريل، وحدات العمارة رقم 7 يوم 3 مايو المقبل، وحدات العمارة رقم 8 يوم 4 مايو، وحدات العمارة رقم 9 يوم 5 مايو، وحدات العمارة رقم 10 يوم 6 مايو، وحدات العمارة رقم 11 يوم 7 مايو.



وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسيلم وحدات العمارة رقم 12 يوم 10 مايو، وحدات العمارة رقم 13 يوم 11 مايو، وحدات العمارة رقم 14 يوم 12 مايو، وحدات العمارة رقم 15 يوم 13 مايو، وحدات العمارة رقم 16 يوم 14 مايو، وحدات العمارة رقم 17 يوم 17 مايو، وحدات العمارة رقم 18 يوم 18 مايو، وحدات العمارة رقم 19 يوم 19 مايو، وحدات العمارة رقم 20 يوم 20 مايو، وحدات العمارة رقم 21 يوم 21 مايو، وتم تخصيص الأيام من 9 إلى 11 يونيو المقبل لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.



وأشار رئيس الجهاز إلى إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 13 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 9 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم 14 أبريل، وحدات العمارة رقم 2 يوم 15 أبريل، وحدات العمارة رقم 3 يوم 16 أبريل، وحدات العمارة رقم 4 يوم 19 أبريل، وحدات العمارة رقم 5 يوم 21 أبريل، وحدات العمارة رقم 6 يوم 22 أبريل، وحدات العمارة رقم 7 يوم 23 أبريل، وحدات العمارة رقم 8 يوم 26 أبريل، وحدات العمارة رقم 9 يوم 27 أبريل، وحدات العمارة رقم 10 يوم 28 أبريل، وحدات العمارة رقم 11 يوم 29 أبريل، رقم 12 يوم 30 أبريل، وحدات العمارة رقم 13 يوم 3 مايو، وحدات العمارة رقم 14 يوم 4 مايو.



وذكر أنه سيتم تسليم وحدات العمارة وحدات العمارة رقم 15 يوم 5 مايو، وحدات العمارة رقم 16 يوم 6 مايو، وحدات العمارة رقم 17 يوم 7 مايو، وحدات العمارة رقم 18 يوم 10 مايو، وحدات العمارة رقم 19 يوم 11 مايو، وحدات العمارة رقم 20 يوم 12 مايو، وحدات العمارة رقم 21 يوم 13 مايو، وحدات العمارة رقم 22 يوم 14 مايو، وحدات العمارة رقم 23 يوم 17 مايو، وحدات العمارة رقم 24 يوم 18 مايو، وحدات العمارة رقم 25 يوم 19 مايو، وحدات العمارة رقم 26 يوم 20 مايو، وحدات العمارة رقم 27 يوم 21 مايو، وتم تخصيص الأيام من 31 مايو إلى 4 يونيو لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.



