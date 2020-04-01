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14 أبريل.. تسليم 1296 وحدة بـ«سكن مصر» في القاهرة الجديدة

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
سكن مصر - صورة أرشيفية
سكن مصر - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم 14 أبريل الجاري، في تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وتشمل 1296 وحدة سكنية، بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع.
وأوضح أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسلات (11، 12، 13 بالمرحلة الأولى، و7، 8، 9 بالمرحلة الثانية)، مشيرا إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع
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فيروس كورونا

مدير حميات طوخ لمخالطي طبيب الكورونا:«اعزلوا أنفسكم»

ناشد الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى حميات طوخ بالقليوبية، المرضى الذين خالطوا الدكتور أيمن سليمان، طبيب الحميات، الأيام الماضية، قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في عيادته الخاصة بقرية كفر عابد بمركز طوخ، عزل أنفسهم ذاتيًا في أماكن منفصلة، وعند ظهور أي أعراض عليهم الاتصال بالخط الساخن 105. وأضاف «يوسف»، في تصريحات صحفية اليوم، أن «المرضى سيتم الاتصال بهم من قبل فريق الترصد بالوحدة الصحية، التي بدأت عمليات تطهير بالقرية، وأخذ عينات من المخالطين للطبيب».
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كامل الوزير: كورونا لن يهزم المصريين.. قد يكون محفز في المستقبل

?قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يجب استمرار العمل مع الحرص والتأمين والتعقيم ونشر ثقافة الوعي والتأمين لمحاربة الفيروس اللعين، موضحًا أن الفيروس لن يهزم المصريين، بل قد يكون محفز لينا في المستقبل، من خلال مراجعة سلوكياتنا ومراعاتها، ومراعاة أسلوب الاختلاط. وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه أخذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا.
صرف معاشات

معا ضد كورونا.. مبادرة شبابية لتنظيم صرف المعاشات في بنها

أيام عصيبة تنتظر كبار السن في ظل انتشار كورونا، خاصة أنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ذروة تفشي الفيروس المستجد، بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر أبريل، وغالبا ما يتكدس المواطنين أمام المنافذ المختلفة لصرف مستحقاتهم، ورغم جهود الحكومة الاستباقية للحد من الزحام من خلال تقسيم المستفيدين على أيام وزيادة منافذ الصرف، إلا أن المؤشرات تؤكد أن التجمعات ستكون مكثفة، بسبب الغياب المتوقع في التنظيم، نظرا لخفض عدد الموظفين بالهيئات والمصالح الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ما دفع شباب مدينة بنها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقليوبية، لتدشين مبادرة تطوعية لمساعدة أصحاب المعاشات على مدار أيام الصرف.
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انقسام حول ظهور روائح «الفل والياسمين» في الإسكندرية

«فاحت رائحة فل وياسمين وعطر جميلة» على شوارع الإسكندرية، مساء أمس، ونالت اهتمام جميع المواطنين بصورة جعلت وسائل المشتركين على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تسابقت لمعرفة أسباب انتشار هذه الروائح في مثل هذا التوقيت؛ ما اعتبره البعض أنه إيذان ببدء فصل الربيع، بينما أشار آخرون أنها رسالة تميز المدينة الساحلية عن غيرها، فيما انقسم فريقان حول سبب انتشار هذه الروائح التي غطت المدينة الساحلية، فيرى أحدهما أنها تعود لانتشار الحدائق والمتنزهات، ويرى الآخر أنها تشير إلى أنها تعود إلى روائح التطهير الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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تنفيذ 240 ألف وحدة سكنية في 357 منطقة عشوائية

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، من أجل القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الدولة المصرية.
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5 أبريل.. تسليم 96 وحدة سكنية بـ«JANNA» العبور

صرح عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم 5 أبريل المقبل، في تسليم 96 وحدة سكنية (4 عمارات)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر للفائزين بها بمدينة العبور. وقال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم 5 أبريل، ووحدات العمارة رقم 24 يوم الإثنين 6 أبريل، ووحدات العمارة رقم 25 يوم 7 أبريل، ووحدات العمارة رقم 26 يوم 8 أبريل.
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وزير الإسكان: بدء التسجيل لحجز 238 وحدة بمشروع امتداد الرحاب

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يبدأ اليوم الأحد، التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
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وزير الإسكان يوضح أزمات التعدي على الحزام الأخضر

ناقشت لجنة الاسكان في اجتماعها، اليوم الأحد، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الإسكان، وذلك في حضور عدد من نواب اللجنة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، والذي صرح بأن جميع طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على المنطقة الحزام الأخر ونطاقها خارج ترعة "بهيج"، محل تقدير ونظر من الحكومة، خاصة مع تحويلها إلى أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية.
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