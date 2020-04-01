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الإفتاء: يجوز التعجيل بإخراج الزكاة لمتضرري كورونا

دار الإفتاء: ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعا للإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا ومنها مصر أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين
٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء، في فتوى لها، اليوم الأربعاء إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الأونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقة المحتاجين، وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة، مضيفة أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى، إظهارا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.
وأوضحت الدار، أن الشريعة الإسلامية جعلت كفاية الفقراء والمساكين هي أهم مقاصد الزكاة وآكدها، إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

رفض رد المصروفات وتسريح العاملين.. برلماني يُهاجم المدارس الخاصة

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تسريح بعض المعلمين العاملين فى المدارس الخاصة، وكذلك باقى أفراد المنظومة، وذلك بحجة الأوضاع الراهنة، مما يعد تعسف واضح وصريح ضد المعلمين، فى الوقت الذى رفض أصحاب المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة.
البنك-المركزي

برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قرارا يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، كما أصدر قرارات مؤخراً تضع حد للسحب والايداع النقدي للشركات والأفراد.
محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

جامعة القاهرة تُجهز 10 فرق طبية لمساندة الدولة في مكافحة كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية طب قصر العيني بها كوادر طبية مجهزة، لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، فى إطار مساندة الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات، وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبًا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين.
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الأوقاف: الأخذ بنصائح الأطباء فرض.. والمخالفة معصية

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن دفع الهلاك المتوقع أولى من دفع المشقة، وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وما جاءت الأديان الا لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس، داعيا إلى الأخذ بنصيحة الأطباء باعتبارهم أهل الخبرة والذكر لقوله تعالى في كتابه الكريم: "فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، مثمنا ما يبذلوه من جهود حثيثة في خدمة الانسانية وفي مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الإصرار على الصلاة في المساجد «حرام شرعا»

قالت دار الإفتاء، إن الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، حرام شرعا، مضيفة أنه يجب شرعا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تم إعلانه وباء عالميا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابا به أو حاضنا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.
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محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
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إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء تحذر التجار من رفع أسعار السلع بسبب كورونا

حذرت دار الإفتاء المصرية، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، ونشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، التجار والمحال التجارية من حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار (وباء كورونا) بقصد الاحتكار ورفع الأسعار، مشددة على أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعا وخيانة للأمانة، وأن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله.
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