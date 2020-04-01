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كلاكيت تاني مرة.. مدحت صالح في حفل أون لاين

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص
الفنان مدحت صالح - صورة أرشيفية
الفنان مدحت صالح - صورة أرشيفية
تواصل وزارة الثقافة فاعليتها في تسلية الجمهور من المنزل، رافعة شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فمنذ أيام قليلة، بثت حفلا أون لاين للموسيقار عمر خيرت لتسلية الجمهور، وتنشيط دار الأوبرا المصرية، وأيضا بثت الوزارة حفلين للفنانين علي الحجار ومدحت صالح، ولأن الحفل نال إعجاب الجمهور، وحقق نجاحا كبيرا، قررت وزيرة الثقافة إعادة التجربة مرة أخرى، من خلال إقامة حفل آخر للفنان مدحت صلاح، فهو من أكثر الفنانين الذين احتفت دار الاوبرا باستقبالهم، وذلك سيكون يوم الأحد المقبل.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية منذ الأسبوع الماضي، وسيعرض مساء الأحد عبر قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب"، كمحاولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحث المواطنين على البقاء بالمنزل، لأطول فترة ممكنة. وللفنان مدحت صالح مشوار
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عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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حفل أونلاين لتامر عاشور يتخطى حاجز المليون مشاهدة

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«هزر فزر».. أحمد فهمي أبرز ضيوف برنامج هنا الزاهد

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كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.
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حفل «أونلاين» يضم عمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار

يعيش العالم الآن حالة من الطوارئ، الأمر الذي جعل البلاد تفرض حظر التجول، وتغلق المدراس، وتمنع التجمعات، وتغلق النوادي والمتنزهات، وتطبق العمل من البيت، في نفس الوقت، ألغيت الحفلات والمناسبات الثقافية، وضم هذا القرار أيضًا إلغاء المؤتمرات والمهرجانات، ولمساعدة الأشخاص على البقاء بالبيت، قررت وزارة الثقافة المصرية، إقامة حفل فني بعنوان "سهرة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت"، لكن من المؤسف أن أنغامه لن تلمع في سماء الأوبرا، لكن سيتم إذاعته "أونلاين"، ومن الواضح أن هناك مجموعة من النجوم سيشاركون في الحفل.
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كورونا يوقف تصوير مسلسلين ويهدد أفلام عيد الفطر

يفصلنا عن الموسم الرمضاني 4 أسابيع، والجميع في حالة استعداد لاستكمال تصوير المسلسلات، لكن للحماية من فيروس كورونا، قرر القائمين على مسلسلي "دهب عيرة" للنجمة يسرا، وبـ"100 قرش" لنيلي كريم، اتخاذ قرارات وقائية من الفيروس، وحفاظًا على الفنانين من العدوى نتيجة الاختلاط المستمر، تتمثل في توقف التصوير لمدة 10 أيام.. أما دنيا سمير غانم، فقررت وقف تصوير فيلمها أيضًا "تسليم أهالي"، المقرر عرضه في عيد الفطر ، ومن المؤكد أن فيروس كورونا سيضرب العديد من المسلسلات ويهدد موسم عيد الفطر، خاصة بعد فرض حظر التجوال.
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