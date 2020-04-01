كلاكيت تاني مرة.. مدحت صالح في حفل أون لاين

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص

الفنان مدحت صالح - صورة أرشيفية

تواصل وزارة الثقافة فاعليتها في تسلية الجمهور من المنزل، رافعة شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فمنذ أيام قليلة، بثت حفلا أون لاين للموسيقار عمر خيرت لتسلية الجمهور، وتنشيط دار الأوبرا المصرية، وأيضا بثت الوزارة حفلين للفنانين علي الحجار ومدحت صالح، ولأن الحفل نال إعجاب الجمهور، وحقق نجاحا كبيرا، قررت وزيرة الثقافة إعادة التجربة مرة أخرى، من خلال إقامة حفل آخر للفنان مدحت صلاح، فهو من أكثر الفنانين الذين احتفت دار الاوبرا باستقبالهم، وذلك سيكون يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية منذ الأسبوع الماضي، وسيعرض مساء الأحد عبر قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب"، كمحاولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحث المواطنين على البقاء بالمنزل، لأطول فترة ممكنة. وللفنان مدحت صالح مشوار