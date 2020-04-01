الأوقاف: الأخذ بنصائح الأطباء فرض.. والمخالفة معصية

وزير الأوقاف: قرار غلق المساجد جاء للمصلحة العامة والحفاظ على الدين والوطن وعلى الجميع أن يعلم أنه لا دين بدون وطن يحميه لأن هلاك الوطن وأبنائه هو هلاك للدين

تحرير:أ ش أ ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن دفع الهلاك المتوقع أولى من دفع المشقة، وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وما جاءت الأديان الا لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس، داعيا إلى الأخذ بنصيحة الأطباء باعتبارهم أهل الخبرة والذكر لقوله تعالى في كتابه الكريم: "فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، مثمنا ما يبذلوه من جهود حثيثة في خدمة الانسانية وفي مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد جمعة، على ضرورة تنفيذ قرارات القيادة السياسية التي يوجب الشرع تنفيذ أوامرها لأن في مخالفتها إثما كبيرا ومعصية، مضيفا: "قد أيدنا في ما ذهبنا إليه الأزهر الشريف ودار الإفتاء".وشدد على أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يتجرأ على الله، أو لديه الشجاعة بأن يتخذ قرارا بغلق المساجد "بيوت الله" وتعليق صلوات الجمع

وأكد جمعة، على ضرورة تنفيذ قرارات القيادة السياسية التي يوجب الشرع تنفيذ أوامرها لأن في مخالفتها إثما كبيرا ومعصية، مضيفا: "قد أيدنا في ما ذهبنا إليه الأزهر الشريف ودار الإفتاء".

وشدد على أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يتجرأ على الله، أو لديه الشجاعة بأن يتخذ قرارا بغلق المساجد "بيوت الله" وتعليق صلوات الجمع والجماعة بها، إلا لأمر هام فيه مقصد من مقاصد الشرع الحنيف، ألا وهو حفظ النفس وعدم تعريض حياة الناس للهلاك ومنع زيادة الأرامل من النساء وزيادة نسبة الأطفال اليتامى أو التضحية بالأبناء أو فقدان الأسر لعائلها وما قد ينتج عن ذلك من حالة اجتماعية غير مرغوب فيها قد يكون لها تأثيرها السلبي ليس على المجتمع فقط بل وعلى الدين أيضا بسبب التجمعات، التي يريد البعض ممن لا عقل لهم وليس لديهم وازع ديني أو وطني يزجرهم، وما ينتج عنها من انتقال للعدوى وتفشي الوباء.

وقال وزير الأوقاف: إن قرار غلق المساجد جاء للمصلحة العامة والحفاظ على الدين والوطن، وعلى الجميع أن يعلم أنه لا دين بدون وطن يحميه، لأن هلاك الوطن وهلاك أبنائه، هو هلاك للدين وإذا ما أعملنا العقل والشرع في هذه الحالة فإنهما يقدمان المقاصد الكلية الستة للشرع الحنيف، ومن ثم تبطل كافة ضلالات وأكاذيب الجماعات الارهابية والمتطرفة التي يروجها أمراء تلك الجماعات وعناصرها المنساقة كالقطيع فى محاولة لبث الفرقة والفتنة بين الشعب المصري الوطني الشريف الذي أثبت للعالم كله وليس لهذه الجماعات الضالة فقط أنه وراء قيادته السياسية الحكيمة وأن ثقته فيها كبيرة غير متناهية، ويثمن وينفذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها لحمايته وحماية المصلحة العليا للوطن، الأمر الذي جعل القيادة الساسية تشيد بالتعاون والوعي الممتاز للشعب المصري في تعاونه معها.

وأشار الوزير إلى أن كل ما تقدم جعل مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم في نسبة الإصابة بفيروس كورونا وأعلاها في نسبة التعافي والشفاء منه وأقلها نسبة في الوفيات، وفقا لما أكدته الاحصائيات الدولية التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية، داعيا المولى عز وجل قائلا: "والله نسأل أن يحمى مصر وأبناءها من مخاطر هذا الوباء وأن يشفى المصابين وأن يرحم المتوفين برحمته".

وقال إن الناس لم يسمعوا من قبل عن ما جاء به الإسلام من يسر وعدم مشقة، خاصة في العقود القليلة الماضية بسبب اختطاف الجماعات المتشددة والمتطرفة الإرهابية للخطاب الديني واهتمامها بقضايا الولاء للتنظيم على حساب أي فقه، وأهملوا الأخلاقيات والإنسانيات والقيم، لقيامها على الخداع حيث أخذت الدين ووظفته لصالح أيديولوجياتها ومصالحها الخاصة، والتي هي على النقيض مما يدعو إليه ديننا الحنيف الذي يجرم المشقة على الناس، ومشقة الناس على أنفسهم وعدم أخذهم بالرخص وغفلوا عن قول الله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، ولم يفقهوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن "الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب تؤتى عزائمه"، وما جاء فى المتفق عليه والذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم -وهو موضع بين مكة والمدينة- فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة"، إذا كان ذلك لمجرد دفع المشقة عن الناس، فما بالكم بالعمل بالرخصة لدفع الهلاك المتوقع عنهم؟!.وأضاف: وإذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين على مستوى العالم بسببه فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا، وتصبح مخالفته معصية، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة، وإذا كان رسولنا (صلى الله عليه وسلم) قد بادر بنفسه إلى الأخذ برخصة الإفطار في السفر (وهو رسول الله الذي نهى أصحابه عن الوصال في الصوم فقيل له: إنك تواصل، فقال (صلى الله عليه وسلم): "إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين"، لكنه (صلى الله عليه وسلم) أخذ بالرخصة مع قدرته الشخصية على الصوم رفعا للمشقة عن أمته وأصحابه الكرام، فما بالكم بدفع ما هو مؤد إلى الهلاك أو مسبب له، إن الأخذ بالرخصة فيه أولى وألزم، ومخالفته معصية، وعليه نؤكد أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن الذي تقدره الجهات المختصة إثم ومعصية.