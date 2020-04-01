3 أفلام ممنوعة من العرض بسبب «كورونا»

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

أفلام منعت من العرض

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والعالم يعيش حالة من الطوارئ، خاصة بعد اقتراب عدد من المصابين لمليون شخص، الأمر الذي جعل البلاد تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، إضافة إلى غلق الحدائق ودور السينما والمسارح، ما أدى إلى خسائر فادحة في صناعة السينما، وتأجيل عرض عدد من الأفلام، وسجلت الصين ما يقرب من 4 مليارات دولار خسائر، نتيجة لإغلاق جميع دور السينما، وبالنسبة للأفلام التي أنفقت عليها جهات التسويق ملايين الدولارات، فقد فات الأوان، حتى وإن لم يحقق الفيلم النجاح المرجو.

وفيما يلي بعض الأفلام الممنوعة من العرض بسبب فيروس كورونا: Greyhound كان من المفترض عرض هذا الفيلم في شعر يونيو المقبل،ولكن قرر القائمين عليه تأجيله إلى أجل غير مسمى، خاصة بعد إصابة بطل الفيلم توم هانكس بالفيروس. Uncharted يعتبر هذا الفيلم مقتبس من سلسلة الألعاب، التي لديها نفس الاسم، وبعد أزمة فيروس