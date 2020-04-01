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3 أفلام ممنوعة من العرض بسبب «كورونا»

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
أفلام منعت من العرض
أفلام منعت من العرض
منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والعالم يعيش حالة من الطوارئ، خاصة بعد اقتراب عدد من المصابين لمليون شخص، الأمر الذي جعل البلاد تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، إضافة إلى غلق الحدائق ودور السينما والمسارح، ما أدى إلى خسائر فادحة في صناعة السينما، وتأجيل عرض عدد من الأفلام، وسجلت الصين ما يقرب من 4 مليارات دولار خسائر، نتيجة لإغلاق جميع دور السينما، وبالنسبة للأفلام التي أنفقت عليها جهات التسويق ملايين الدولارات، فقد فات الأوان، حتى وإن لم يحقق الفيلم النجاح المرجو.
وفيما يلي بعض الأفلام الممنوعة من العرض بسبب فيروس كورونا: Greyhound كان من المفترض عرض هذا الفيلم في شعر يونيو المقبل،ولكن قرر القائمين عليه تأجيله إلى أجل غير مسمى، خاصة بعد إصابة بطل الفيلم توم هانكس بالفيروس. Uncharted يعتبر هذا الفيلم مقتبس من سلسلة الألعاب، التي لديها نفس الاسم، وبعد أزمة فيروس
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«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

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كورونا يصل الجزائر.. وفاة أول فنان عربي بالوباء

مازل فيروس الكورونا ينتشر بسرعة البرق، فلم يتمكن العلماء والأطباء من السيطرة عليه حتى الآن، وفي كل يوم يفقد العالم الآلاف، وتوجد بعض الدول التي تعيش حالة من اليأس والإحباط، لفقدان السيطرة الكاملة على المرض، وبالنسبة لفئة الفنانين، فاستطاع فيروس كورونا أن يهاجم الكثير منهم، بداية من هوليوود إلى بوليوود، كما أن الوطن العربي كان له نصيب، فمنذ أيام قليلة أعلنت الفنانة رولا محمود عن إصابتها بالفيروس، أما الفنان الجزائري نور الدين زيدوني فيعتبر أول فنان عربي توفى بسبب الكورونا.
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هجوم فيروس كورونا.. أول إصابة في بوليوود

لا يفرق فيروس الكورونا بين أمير وشخص عادي، فهو يهاجم مختلف طبقات المجتمع، فمنذ أيام قليلة، أعلن القصر الملكي عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالكورونا، وأصيبت أيضا فنانة مصرية تسمى رولا محمود، وبالنسبة للسينما الأجنبية، كان إدريس ألبا من أبرز المصابين بفيرس الكورونا، وكان يطمئن الجمهور من فترة لأخرى، أما بوليود، فلاحقها الوباء، أيضا فأعلنت الهند عن إصابة المغنية الشهيرة "كانيكا كابور"، حيث أظهرت نتائج إيجابية أثناء الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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الكورونا والسينما: تغيير قواعد «جولدن جلوب 2021»

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