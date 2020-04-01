الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يحمي من بكورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة، أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرون غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا، موضحة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.

وذكرت المنظمة أن المرض الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا خفيف بشكل عام خاصة عند الأطفال والشباب، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب مرضا خطيرا، إذ يحتاج نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص مصابين بهذا المرض إلى تلقي الرعاية في المستشفى، لذا، فإن من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثير فاشية مرض (كوفيد - 19) عليهم