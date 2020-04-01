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الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يحمي من بكورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص
منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة، أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرون غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا، موضحة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.
وذكرت المنظمة أن المرض الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا خفيف بشكل عام خاصة عند الأطفال والشباب، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب مرضا خطيرا، إذ يحتاج نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص مصابين بهذا المرض إلى تلقي الرعاية في المستشفى، لذا، فإن من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثير فاشية مرض (كوفيد - 19) عليهم
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فيروس- كورونا (19)

دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
كورونا

للحد من كورونا.. بنما تفرق بين الجنسين في الشارع

أعلنت حكومة بنما، اليوم الأربعاء، عن إجراءات حجر صحي جديدة صارمة، وذلك من خلال فصل المواطنين حسب الجنس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «روسيا اليوم».
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

بعد «كورونا».. حرائق الغابات تضرب الصين وسقوط قتلى

تعرضت الصين لحرائق غابات مدمرة أدت لسقوط قتلى، بعد أن بدأت تتعافى من فيروس كورونا الذي أصاب عشرات الآلاف وقتل الآلاف هناك. وصرح مسؤولون صينيون أن الظروف الجافة وارتفاع درجات الحرارة والتغير المفاجئ في اتجاه الرياح، قد ساهمت في تأجيج النيران ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، نشبت الحرائق في غابات بالمنطقة الجبلية من جنوب غربي الصين، وفقا لوسائل إعلام حكومية، ولا يزال الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون النيران قرب مدينة شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان، واستقرت حالة 3 أشخاص بعد فقدانهم، وتم العثور لاحقا على جثث 18 من رجال الإطفاء مع دليلهم، وذلك بحسب وكالة "شينخوا".
سفن أوكرانيا

سفينة ألمانية ترفض مغادرة أستراليا بسبب كورونا

رفضت سفينة سياحية ألمانية تقطعت بها السبل بعد إصابة 41 من ركابها وطاقمها بفيروس كورونا، مغادرة ولاية أستراليا الغربية، ما تسبب في حالة من الإزعاج بشكل كبير للسلطات المحلية، وترسو السفينة السياحية "أرتانيا" في فريمانتل بجنوبي بيرث، منذ الأسبوع الماضي. وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية مارك ماكجوان، اليوم الأربعاء، إنه محبط للغاية، ويرغب في أن تغادر السفينة في أسرع وقت ممكن، كما طلب من الحكومة الاتحادية التدخل، مضيفا: "إذا كانت السفينة بحاجة لتطهير، حسنا قوموا بتطهيرها ودعوها ترحل وإذا كانوا بحاجة لمعدات وقائية، امنحوها لهم لترحل".
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فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: «كورونا» أبعد ما يكون عن الانتهاء

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، يأتي ذلك مع استمرار موجة فيروس كورونا في الصعود عالميا، ولا تزال الأخبار المقلقة تنتشر حول المرض الذي أصاب أكثر من 750 ألف شخص، فيما أوضح المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكيشي كاساي، أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.
تلوث-الهواء

انخفاض تلوث الهواء في ظل القيود المفروضة بسبب كورونا

أظهر تحليل أجراه تحالف الصحة العامة الأوروبي لصور الأقمار الاصطناعية تراجع معدلات تلوث الهواء في المدن حول الكوكب، وذلك في ظل القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية التي أدت لتوقف حركة الطيران والسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وسجلت مدريد وباريس وجوهانسبرج وجدة وشنجهاي، أقل تركيزات من ثاني أكسيد النيتروجين المضر للصحة في الفترة ما بين 5 و25 مارس الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. يذكر أن ثاني أكسيد النيتروجين، الذي تنتج كمية كبيرة منه من احتراق الوقود من أجل الطاقة أو النقل، مرتبط بأمراض التنفس.
منظمة الصحة العالمية

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 149 ألف ووفاة 31 ألفا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، في حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس. كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.
فيروس- كورونا (7)

وضع كارثي في إسبانيا بعد وفاة 2182 شخصا بـ«كورونا»

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33 ألفا و89 حالة في إسبانيا، وباتت إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
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