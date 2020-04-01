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هل ينتقل فيروس «كورونا» من خلال الملابس؟

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م
تغيير الملابس - صورة أرشيفية
تغيير الملابس - صورة أرشيفية
أصبح الجميع يعيش في فوبيا الآن، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نشعر أن جميع الأشياء حولنا يمكن أن تنقل العدوى، لذا ينصح دائما بغسل اليدين جيدا، وعدم لمس الوجه قدر الإمكان، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التجمعات، ولكن هل الملابس يمكن أن تنقل العدوى؟ يقول العلماء إن الفيروس يظل على الأحذية لمدة 5 أيام، لذا ينصح بغسلها جيدا بالماء والصابون، أما بالنسبة للملابس، فالأطباء لهم رأي آخر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
بالرغم من أن الجميع يحاول البقاء بالمنزل لأطول فترة ممكنة، إلا أننا في كثير من الأوقات، نحتاج إلى الخروج إما لشراء الأطعمة، أو الذهاب للصيدلية، وبجانب اتباع غسل اليدين بعد الرجوع للمنزل، هل يجب تغيير الملابس أيضًا أو غسلها جيدًا؟ يقول الأطباء إن فيروس كورونا يعيش على عدة أسطح مختلفة لمدة 24 ساعة، مثل
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مستقبليون يكشفون كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا

كشف علماء المستقبل عما قد يبدو عليه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم». وتحدّث موقع «ذي صن» البريطاني مع اثنين من علماء المستقبل المحترفين، اللذين يعتقدان أننا قد نشهد نهاية ما يُعرف بـ«9 إلى 5»، وغيرها من الأحداث.
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هانتا VS كورونا.. سخرية ورعب وحقائق علمية

انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من السخرية الممزوجة بالقلق، بعد إعلان الصين أمس، وفاة أول حالة بفيروس "هانتا"، داخل حافلة نقل خلال طريقه للعمل، ما أدى إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا، فبمجرد الإعلان عن الخبر، انتشرت التعليقات الساخرة عبر فيسبوك وتويتر، بسبب ما يواجهه العالم منذ شهر ديسمبر الماضي، من تفشي فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف من الأرواح، وأصاب مئات الآلاف، وحتى الآن لم يكتشف له دواء، لكن التعليقات لم تخل من الذعر والخوف من أن يكون فيروس هانتا يشبه كورونا.
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تغسلين يديكِ باستمرار.. حافظي على بشرتك في 3 خطوات

ترتفع كل يوم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بشكل كبير، مع تزايد عدد الوفيات، وتوجد دول فقدت الأمل في السيطرة، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، على سبيل المثال غسل اليدين وارتداء كمامة، والابتعاد عن التجمعات، وتوقف الزيارات، وفي نفس الوقت، غسل اليدين باستمرار، سيعرض البشرة للتلف، لذا يوصي خبراء تجميل البشرة، باتباع نصائح صحية، للحفاظ على نضارة الجلد، أثناء الغسيل المستمر لليدين على مدار اليوم، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
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لا تخزن الطعام.. عادات تجنبها خلال أزمة الكورونا

منذ بداية أزمة الكورونا، ونمارس العديد من العادات الخاطئة، خوفا من انتشار المرض، ويقينا أننا نستخدم أفضل الوسائل، في وقت تتزايد به الإصابات بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات عالميا، خاصة في إيطاليا، فهي البلد الذي امتلأ شوارعه حزنا على من فقدوه من أرواح، لذا يجب التعامل مع الأمر بشكل دقيق، والبحث عن طرق الوقاية الصحية، حتى تمر هذه الأزمة بسلام، ومن ضمن هذه العادات استخدام الكمامة بدون داع، فكان للأطباء رأي آخر في هذه المسألة، نقلًا عن "India Today".
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لمواجهة الكورونا.. الحجر المنزلي هو الحل الصحي

تعتبر الكورونا من أكثر الفيروسات الخطيرة، التي مرت على البلاد، وذلك لتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا بشكل كبير حول العالم، مما جعل البلاد تتخد إجراءات صارمة، لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين، وبجانب ذلك، قررت بعض الدول وقف المدراس، وإلغاء التجمعات ودور السينما والمسارح، كما فرضت العمل من المنزل، وتخفيض العاملين في القطاع الحكومي، وتناشد أيضا القطاع الخاص بالتعامل معها، لذا عند العمل من المنزل، وظهور بعض الأعراض، ينبغي معرفة كيفية عمل جحر صحي فعال، يجعلك تتعافى سريعا من جانب، وتحافظ على أفراد أسرتك من جانب آخر، نقلا عن موقع "Bold Sky".
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حارب الكورونا.. اهتم بنظافة هاتفك واللاب توب

ما زال فيروس كورونا ينتشر في أجزاء مختلفة حول العالم، ويحاول المختصون في الصحة توجية الآخرين، ونشر معلومات وقائية، للحماية من العدوى، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، واستخدام مطهر لليدين، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، لذا لابد من الاهتمام بنظافة اللاب توب والموبايل والحاسوب، حيث وضحت الدراسات والأبحاث أن العدوى يمكن أن تنتقل من خلال استخدام الأجهزة، وتداولها بين أكثر من شخص، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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لا تقلق.. كورونا لن ينتقل إلى كلبك المفضل

أصبح فيروس كورونا خطرا يهدد العالم الآن، لذا يعيش الجميع في حالة زعر، خوفًا من انتشار المرض، وتزايد عدد الإصابات والوفيات، لكن الأمر ليس بهذه الخطورة، فكل ما عليك فعله اتباع تعليمات الوقاية، للحفاظ على صحتك "فالوقاية خير من العلاج"، وبشأن انتقال العدوى للحيوانات، يعتقد البعض أن الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالعدوى، لكن العلماء أثبتوا أن لا يوجد دليل ملموس على صحة هذا الادعاء، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا على أن الحرص واجب دائمًا، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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