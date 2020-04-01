هل ينتقل فيروس «كورونا» من خلال الملابس؟

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

تغيير الملابس - صورة أرشيفية

أصبح الجميع يعيش في فوبيا الآن، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نشعر أن جميع الأشياء حولنا يمكن أن تنقل العدوى، لذا ينصح دائما بغسل اليدين جيدا، وعدم لمس الوجه قدر الإمكان، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التجمعات، ولكن هل الملابس يمكن أن تنقل العدوى؟ يقول العلماء إن الفيروس يظل على الأحذية لمدة 5 أيام، لذا ينصح بغسلها جيدا بالماء والصابون، أما بالنسبة للملابس، فالأطباء لهم رأي آخر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

بالرغم من أن الجميع يحاول البقاء بالمنزل لأطول فترة ممكنة، إلا أننا في كثير من الأوقات، نحتاج إلى الخروج إما لشراء الأطعمة، أو الذهاب للصيدلية، وبجانب اتباع غسل اليدين بعد الرجوع للمنزل، هل يجب تغيير الملابس أيضًا أو غسلها جيدًا؟ يقول الأطباء إن فيروس كورونا يعيش على عدة أسطح مختلفة لمدة 24 ساعة، مثل