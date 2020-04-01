جامعة القاهرة تُجهز 10 فرق طبية لمساندة الدولة في مكافحة كورونا
٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م
الخشت
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية طب قصر العيني بها كوادر طبية مجهزة، لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، فى إطار مساندة الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات، وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبًا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين.
وأوضح
رئيس جامعة القاهرة، فى بيان للجامعة، أنه تم تكوين 10 فرق من كوادر طبية لعلاج مرضى
فيروس كورونا المستجد (19 COVID)، وأن كل فريق يتكون
من تخصصات الصدرية، والحالات الحرجة، والباطنة، والتخدير، والأمراض المتوطنة، والاستعانة
بقسم الطب النفسي لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسيًّا أثناء الجائحة.
وأكدت
الدكتور
وأوضح
رئيس جامعة القاهرة، فى بيان للجامعة، أنه تم تكوين 10 فرق من كوادر طبية لعلاج مرضى
فيروس كورونا المستجد (19 COVID)، وأن كل فريق يتكون
من تخصصات الصدرية، والحالات الحرجة، والباطنة، والتخدير، والأمراض المتوطنة، والاستعانة
بقسم الطب النفسي لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسيًّا أثناء الجائحة.
وأكدت
الدكتور هالة صلاح عميد كلية الطب، أنه يتم تدريب جميع أطباء قصر العيني من أعضاء هيئة
التدريس على مجموعات صغيرة لرفع حالة الاستعداد لأي حدث طارئ لخدمة باقي المستشفيات
على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن برنامج Kasr alainy Training Program COVID 19، كما تم تدريب كوادر التمريض، وتدريب أطباء الامتياز بواسطة فريق مكافحة
العدوى على مجموعات صغيرة لتكون فرق للتعامل مع مرضى 19 COVID، ويشمل التدريب نحو
900 من أطباء الامتياز و100 من التمريض.
كان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن وحدة المنظفات والمطهرات، تنتج
ما يقرب من 5 أطنان مطهرات يوميًّا لتوافر خط إنتاج بعدد 5 تنكات استانلس، مزودة بمُقلب
أوتوماتيك، مما يسهل من عمليات الخلط والتجانس أثناء التحضير، فى كلية الزراعة، وأن
مصنع كلية الصيدلة يقوم بتحضير 70 لترًا يوميًّا من الچل المطهر.
وأوضح
رئيس جامعة القاهرة، أن أهم المطهرات التي يتم إنتاجها هي: كحول جيل- صابون للأيدي
بمطهر- منظف سائل للأرضيات والأسطح بمطهر، طبقًا للمعايير المصرية القياسية والتي
تستخدم للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم اختبار جودة وكفاءة
المطهرات بعد الإنتاج بمعامل الميكروبيولوجي التابع لمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة،
عن طريق مراقبة جودة مختلف المنتجات باستخدام مختلف التركيزات على العديد من المسببات
المرضية، وذلك لضمان فاعلية المنتجات.
ووجه
الخشت فرق التطهير الخاصة بكلية الزراعة والتابعة لمركز المبيدات بالكلية
باستخدام هذه المطهرات في تطهير كليات الجامعة والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس
كورونا المستجد، فضلا عن أن فائض الإنتاج يباع للجمهور بسعر اقتصادي.