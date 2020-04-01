جامعة القاهرة تُجهز 10 فرق طبية لمساندة الدولة في مكافحة كورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

الخشت

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية طب قصر العيني بها كوادر طبية مجهزة، لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، فى إطار مساندة الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات، وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبًا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان للجامعة، أنه تم تكوين 10 فرق من كوادر طبية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (19 COVID)، وأن كل فريق يتكون من تخصصات الصدرية، والحالات الحرجة، والباطنة، والتخدير، والأمراض المتوطنة، والاستعانة بقسم الطب النفسي لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسيًّا أثناء الجائحة. وأكدت الدكتور