سلطنة عمان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء، عن 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا، وبذلك إجمالي المصابين في السلطنة 192 حالة تماثل 34 منهم للشفاء. وكانت سلطنة عمان قد قررت إعفاء الموظفين الحكوميين، من الحضور إلى مقرات عملهم، ومباشرة أعمالهم عن بعد، ضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس، وذلك خلال اجتماع عقدته، أمس، اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، استثنت اللجنة من قرارها الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسب ما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف. ودعت اللجنة، رؤساء الوحدات الحكومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص